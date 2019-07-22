Bu belirtiler varsa düşük riski olabilir!

Düşük belirtileri nelerdir? Hamilelilkte düşük riski nasıl anlaşılır?

Düşük (hamileliğin ilk 20 haftasında bebeğin kaybı) hamilelikle ilgili en yaygın sorunlardan biridir. Düşüklerin yaklaşık olarak % 80’i ilk 12 haftada ortaya çıkmaktadır. Peki, düşük belirtileri nelerdir? Hamilelilkte düşük riski nasıl anlaşılır?

Düşük, erken hamilelik ile ilgili en yaygın komplikasyonlardan biridir. Ne yazık ki, tüm gebeliklerin yaklaşık dörtte biri düşükle sonuçlanır. Düşüklerin çoğu gebeliğin ilk birkaç ayında görülür. Düşüklerin tahmini yüzde 85’i 12. haftadan önce gerçekleşir. Bir kadın hamile olduğunu bilmeden önce düşük yapabilir. Peki, düşük belirtileri nelerdir? Hamilelilkte düşük riski nasıl anlaşılır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

DÜŞÜK NEDİR?

Düşük, 20 haftadan önceki ani bir hamilelik kaybıdır. Düşüklerin çoğu, ilk trimesterde, 12. haftadan önce olur.

DÜŞÜK NEDENLERİ

– yüksek tansiyon

– Çölyak hastalığı

– Şeker hastalığı

– Böbrek hastalığı

– Lupus

– Tiroid bezi sorunları

– HIV

– Sıtma

– Kızamıkçık

– Klamidya

– Frengi

– Belsoğukluğu

Düşüğe yol açan diğer faktörler ise şunlardır:

– İlaç kullanımı

– Sigara içmek

– Aşırı alkol kullanımı

– Az pişmiş etlerde, çiğ yumurtalarda ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinde bulunabilecek bir bakteri olan Listeria

– Araba kazası gibi maternal travma

– Bazı ilaçlar

– İleri anne yaşı (35 yaş üstü)

– Lyme hastalığı veya Beşinci hastalık gibi enfeksiyonlar

– Hava kirliliği

DÜŞÜK BELİRTİLERİ

Düşüklerin ana belirtisi, hafif kahverengimsi akıntıdan çok ağır kanamaya kadar değişebilen vajinal lekelenme veya kanamadır. Diğer belirtiler şunlardır:

– Mide bulantısı veya kusma gibi hamilelik semptomlarının kaybı

– Alt karında kramp ve ağrı

– Vajinadan beyaz-pembe sıvı akması

– Vajinadan doku veya pıhtı boşalması

– Solgun ve sersemlemiş hissetmek

– Kasılmalar

HAMİLELİKTE DÜŞÜK RİSKİ NASIL ANLAŞILIR?

Hamilelikte düşük, kanamalar ve vajinal akıntılar, sık karşılaşılan belirtilerdir. Hamileliğin ilk ayında sık rastlanabilen kanamalara ağrı eşlik ediyorsa düşükten şüphelenebilir. Burada bilinmesi gereken en önemli şey, her kanamanın düşük belirtisi olmadığıdır. Regl kanamasından ayrı olarak kahverengiye dönük veya parlak kırmızımsı bir kanama varsa ve buna karın ağrısı da eşlik ediyorsa düşük riski yaşıyor olabilirsiniz. Ağrınız ya da kanamanız yoksa ama vajinadan su geliyorsa bu durum düşük tehlikesinin habercisi olabilir. Sırt ve bel ağrıları da düşük belirtisi olabilir. Her 15-20 dakikada bir düzenli bir şekilde ağrınız oluyorsa mutlaka doktora görünmelisiniz. Pelvik veya sırt ağrısı, beyazımsı balgam ve kilo kaybı gibi belirtiler düşük riskinden kaynaklanıyor olabilir.