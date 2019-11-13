Bu belirtilerden biri bile varsa...

Kıl kökü iltihabı nedir? Belirtileri ve tedavisi…

Bakteriyel veya fungal bir enfeksiyondan kaynaklanan kıl kökü iltihabı (folikülit) yaşamı tehdit edici bir durum olmamasına rağmen, şiddetli enfeksiyonlar kalıcı saç dökülmesine ve yara izlerine neden olabilir. Kıl kökü iltihabı, boyun ve kasıklar gibi derinin kıvrım yerleri ile sakal bölgesi ya da cinsel organlar gibi sürtünmeye maruz kalan alanlarda daha kolay oluşur. Peki, kıl kökü iltihabı nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım...

En sık sakal bölgesinde, kollarda, sırtta, kalçalarda ve bacaklarda görülen kıl kökü iltihaplanması, aynı zamanda cilt gözenekleri tıkandığında da görülür. Cilt üzerinde sivilcelere benzeyen küçük şişliklerin ortaya çıkar ve rahatsız edici olmasına rağmen, folikülit her yaştan insanı etkileyebilecek nispeten zararsız bir durumdur. Peki, kıl kökü iltihabı nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili merak edilenleri haberimizde sizler için derledik…

KIL KÖKÜ İLTİHABI (FOLİKÜLİT) NEDİR?

Kıl kökü iltihabı ya da folikülit, saç köklerinin iltihaplandığı genel bir cilt rahatsızlığıdır. Genellikle bakteriyel veya fungal bir enfeksiyondan kaynaklanır.

Folikülit vücudun herhangi bir bölgesinde görünebilirken (dudaklar, ellerin avuç içi ve ayak tabanları hariç), en sık kol, bacak, kalça, genital bölge, göğüs, sırt, kafa ve yüzü etkiler. Bu durum beyaz, irin dolu küçük kırmızı yumrular olarak ortaya çıkar.

KIL KÖKÜ İLTİHABININ NEDENLERİ

Folikülite genellikle bakteriyel bir enfeksiyon, genellikle Staphylococcus aureus veya staph neden olur. Bununla birlikte, mantar enfeksiyonları, virüsler ve folikülün fiziksel travması, folikülite katkıda bulunabilir.

Folikülit şunlarla bağlantılıdır:

– Tıraş olmak

– Sıkı saç örgüler

– Sıkı kıyafetler

– Kıl dönmesi

– Cildi tahriş eden giysiler

– Folikülü tahriş eden ter veya kişisel bakım ürünleri

– Katran ve motor yağı gibi cilt gözeneklerini tıkayan maddeler

– Cildi bant veya plastik gibi nefes almasını önleyen eşyalarla kaplamak

– Akne veya dermatit gibi cilt hastalıkları

– Kesikler veya böcek ısırıkları dahil cilt yaralanmaları

– Temiz olmayan bir jakuzi veya yüzme havuzunu kullanmak suretiyle

enfekte bir kesik veya yaranın iltihaplanması (bakteriler yakındaki kıl köklerine yayılabilir)

– HIV veya kanser gibi durumlardan kaynaklanan zayıf bağışıklık sistemi

– Aşırı kilolu veya obez olmak

– Antibiyotikler veya steroid kremleri dahil olmak üzere bazı ilaçların uzun süreli kullanımı

KIL KÖKÜ İLTİHABI BELİRTİLERİ

Kılı çevreleyen ağrılı kızarık şişlik ve bazen orta kısımda irinli bir kesecik olarak görülür. Kaşıntı ve hassasiyet eşlik edebilir. İlerleyen günlerde irinli şişliğin açılması ile kabuklanma gözlenebilir. Kıl kökünden derine ilerleyen follikülit, fronkül (çıban) adını alır. İltihap derinleştikçe şişlik ve hassasiyet artar. Birkaç kılın birlikte iltihaplanması karbonkül olarak adlandırılır.

KIL KÖKÜ İLTİHABI TEDAVİSİ

Kıl kökü iltihabı sıklıkla kendiliğinden ya da basit bir tedavi ile iyileşir.

İşte tedavi yöntemleri:

– İltihabın oluşumunu kolaylaştıran durumların ortadan

kaldırılması önemlidir. (Kilo vermek, aşırı terlemeye neden olan

ortamlardan kaçınmak, bol ve rahat giysiler giymek gibi)

– Kıl kökü iltihabının görüldüğü bölge temiz tutulmalıdır.

– İltihap hasta tarafından sıkılıp içeriği boşaltılmaya çalışılmamalıdır. Bu çok riskli olup mikrobun tüm vücuda yayılmasına ve belirgin nedbe oluşumuna yol açabilir.

– Hafif vakalarda o bölgeye uygulanacak sıcak kompresler ile birkaç gün içerisinde iyileşme olacaktır.

– Daha şiddetli, sayıca çok ya da ilerlemiş follikülitlerin tedavisinde doktorunuzun reçete edeceği antibiyotik sürülerek ya da ağızdan önerildiği süre ve şekilde kullanılmalıdır. Bazı özel follikülitlerde doktorunuz uçuk ya da mantar ilaçları da reçete edebilir.

– Fronkül ve karbonkül gibi ilerlemiş olgularda biriken cerahatin akıtılması için folikülit üzerinde küçük bir cerrahi işlem gerekebilir.