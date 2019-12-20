Bu belirtilerden biri bile varsa...

Ruh sağlığınız, genel refahınızın önemli bir parçasıdır. Ruh sağlığını tanımlamak beden sağlığını tanımlamaktan daha zordur. Ruh sağlığı anne karnından ölüme kadarki bütün bir zamanı kapsar. Peki, ruh sağlığı ve hastalıkları nedir?

Ruh sağlığı, duygusal ve psikolojik olarak iyi oluşunuzu ifade eder. İyi bir zihinsel sağlığa sahip olmak nispeten mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı olur. Dayanıklılığı ve yaşamın zorlukları karşısında başa çıkma kabiliyetini göstermenize yardımcı olur. Şimdi, ruh sağlığı ve hastalıkları ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım… Ruh sağlığı ve hastalıkları nedir? İşte cevapları…

RUH SAĞLIĞI NEDİR?

Ruh sağlığı, duygusal, psikolojik ve sosyal refahımızı içerir. Nasıl düşündüğümüzü, hissettiğimizi ve davranacağımızı etkiler. Ayrıca, stresle nasıl başa çıkacağımızı, başkalarıyla nasıl ilişki kuracağımızı ve seçim yapabileceğimizi belirlemeye yardımcı olur. Ruh sağlığı, çocukluk ve ergenlikten yetişkinliğe kadar yaşamın her aşamasında önemlidir. (Dünya Sağlık Örgütü) ise ruh sağlığını “Bireyin kendi yeteneklerini gerçekleştirdiği, yaşamın normal stresleriyle başa çıkabileceği, verimli ve verimli çalışabileceği ve kendi topluluğuna katkıda bulunabileceği bir refah durumu.” olarak tanımlar. Ruh sağlığı ve hastalıklarının bir diğer adı psikiyatridir.

Yaşamınız boyunca, zihinsel sağlık problemleri yaşarsanız, düşünceniz, ruh haliniz ve davranışlarınız etkilenebilir.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok faktör ruh sağlığı sorunlarına katkıda bulunur:

– Genler veya beyin kimyası gibi biyolojik faktörler

– Travma veya istismar gibi yaşam deneyimleri

– Ailede akıl sağlığı sorunları bulunanların öyküsü

RUH SAĞLIĞI BOZUKLUĞUNUN ERKEN UYARI İŞARETLERİ

Aşağıdaki duygu veya davranışlardan birini veya birkaçını yaşamak, bir sorunun erken uyarı işareti olabilir:

– Çok fazla ya da çok az yemek yemek ya da uyumak

– İnsanlardan ve olağan faaliyetlerden uzaklaşma

– Düşük enerjili veya enerjisiz olma durumu

– Uyuşmuş hissetmek veya hiçbir şey hissetmemek

– Çok sayıda açıklanamayan fiziksel rahatsızlıklar

– Çaresiz ya da umutsuz hissetmek

– Sigara ve alkol kullanmak veya normalden fazla ilaç kullanmak

– Madde kullanımı

– Alışılmadık biçimde kafa karışıklığı, unutkanlık, kızgın, üzgün, endişeli veya korkmuş hissetmek

– Bağırıp çağırmak veya aile ve arkadaşlarla kavga etmek

– İlişkilerde sorunlara neden olan ciddi ruh hali değişimleri yaşamak

– Sesler duymak veya doğru olmayan şeylere inanmak (halüsinasyonlar)

– Kendine veya başkalarına zarar vermeyi düşünme (sanrılar)

– Çocuklarınızla ilgilenmek, işe ya da okula gitmek gibi günlük işleri yapamamak

RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI

– Anksiyete ya da kaygı bozukluğu

– Depresyon

– Doğum sonrası depresyonları

– Sosyal fobi

– Panik atak

– Obsesif kompulsif bozukluk

– Manik depresif (bipolar) bozukluklar

– Travmalardan sonraki stres bozuklukları

– Alkol ve madde bağımlılığı

– Şizofreni

– Yeme bozuklukları

– Kişilik bozuklukları

– Hipokondriazis

– Konversiyon bozukluğu (Histeri)

– Tikler

– Demans (Bunama)

– Dürtü kontrol bozuklukları

– Uzun süre devam eden yaslar

– Uyku bozuklukları

– Evlilik sorunları

– Psikotik bozukluklar

– İletişim sorunları

– Cinsel işlev sorunları