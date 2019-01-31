BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Kolon kanseri nedir? Kolon kanseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Halk arasında “kalın bağırsak” olarak bilinen ve sindirim sisteminin en son kısmında yer alan bölgede gelişen kolon kanseri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Kolon kanseri nedir? Kolon kanseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Kadınlar ve erkekler arasında en yaygın görülen üçüncü kanser türü olan kolon kanseri nedir? Kolon kanseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

KOLON (KALIN BAĞIRSAK) KANSERİ NEDİR?

Kolon kanseri, kalın bağırsakta tümör büyümesi meydana geldiğinde gerçekleşir. Kolon kanseri kalın bağırsağı etkiler ve genellikle bağırsak duvarındaki poliplerle başlar.

Polipli birçok kişi kanser geliştirmeye devam etmez. Büyük polipli (1 santimetreden büyük), çoklu polipli veya displazili polipli (anormal fakat henüz kanserli olmayan hücreler) bireyler en fazla risk altındadır.

Kolon ve rektum, sindirim sisteminin birer parçasıdır. Kalın bağırsak, ince bağırsaktan sonra gelen organlardır ve ortalama 1,5 m uzunluğundadır. Ters dönmüş U harfi şeklinde karnın sağ alt tarafından kör bağırsak ile başlar, yukarı çıkar ve karaciğer altından dönüş yaparak karnı yatay geçer. Sol üst köşede yerleşen dalağın altına gelir ve yine bir dönüş yaparak sol taraftan aşağı doğru yönelerek rektumla birleşir. Rektum, ortalama 15 cm uzunluğunda ve kalın bağırsağın genişlemesi sonucu oluşan sindirim sisteminin son kısmıdır.

Kolon kanseri ve rektum kanseri birlikte ortaya çıkabilir. Buna kolorektal kanser denir. Rektal kanser, kalın bağırsağın son birkaç santimi olan rektumda anüse en yakın olan yerde ortaya çıkar.

KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ

En erken evrelerde sıklıkla semptom yoktur, ancak kanser ilerledikçe semptomlar gelişebilir. Belirtiler aşağıdakileri içerir:

İshal veya kabızlık

Dışkı kıvamındaki değişiklikler

Dışkıda rektal kanama veya kan

Karın ağrısı, kramplar, şişkinlik veya gaz

Bağırsak hareketleri sırasında ağrı

Sürekli dışkılama dürtüsü

Zayıflık ve yorgunluk

Açıklanamayan kilo kaybı

İrritabl barsak sendromu (IBS)

Demir eksikliği anemisi

Kanser vücutta yeni bir bölgeye yayılırsa, yeni bölgede ek belirtiler görülebilir. Karaciğer en sık etkilenen organdır.