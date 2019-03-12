Bu belirtilere dikkat!

Kadın ya da erkek fark etmeksizin 50 yaşına gelmiş her bireyin tarama amaçlı kolonoskopi yaptırması gerektiğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Recep Uğur Gül, bağırsak kanseri hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.

Bağırsak kanserleri, kolon veya rektumda başlayan kanserlerdir. Türkiye'de hem erkek hem de kadınlar arasında en sık görülen üçüncü kanser türüdür.

Bağırsak kanserinin kesin sebebi bilinmemekle birlikte en bilinen risk faktörleri şunlardır;

Aşırı kilolu veya obez olmak

Fiziksel olarak aktif olmamak

Fazla miktarda işlenmiş gıda veya kırmızı et tüketimi

Alkol Kullanımı

Sigara

İleri yaş

Ailede benzer kanser öyküsü bulunması

Bazı Genetik Hastalıklar: Daha önceden kolorektal kanser geçirmiş olmak: Kolorektal kanser öyküsü olan bir kişide tekrar kolorektal kanser gelişebilir.

Ülseratif kolit veya Crohn hastalığı: Bağırsakta adı geçen iltihabi hastalığı olanlarda kolorektal kanser riski artmıştır.

BAĞIRSAK KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bağırsak alışkanlıklarında ishal-kabızlık gibi değişikliklerin meydana gelmesi ve bu değişikliklerin birkaç günden uzun sürmesi,

Bağırsak tam boşalmama hissi,

Dışkıda kan (parlak ya da koyu kırmızı), veya dışkı renginde koyulaşma,

Karında şişkinlik, kramp tarzında ağrı veya gaz şikâyeti,

Bilinen bir neden olmaksızın kilo kaybı,

Sürekli yorgunluk,

TANI NASIL KONUR?

Diğer kanserlerde olduğu gibi kolon kanserleri de iyice büyüyene kadar belirti vermezler. Bu nedenle amaç, daha kanserde belirti yokken tümörü ortaya koymak olmalıdır. Belirtiler gelişmeden önce bir kişinin kanser için taranması poliplerin ve kanserin erken tanınmasında yardımcı olur. Poliplerin erkenden tanınıp çıkartılması, kolorektal kanseri önleyebilir. Bağırsak kanseri tanısında aşağıdaki testler yapılır.

Kolonoskopi

Sigmoidoscopy

Çift kontrastlı baryum lavman

Sanal kolonoskopi (BT kolonoskopi)

Dışkıda gizli kan testi

DNA dışkı testleri

Bu testlerden en etkilisi kolonoskopidir. Diğer testler kolonoskopi kadar ayrıntılı bilgi vermez. Ayrıca diğer testler pozitif çıktığında kesin tanı amaçlı kolonoskopi yapılmalıdır. Kolonoskopi sırasında polip görülürse ikinci bir işleme gerek kalmaksızın polip çıkartılabilir.

Hem erkekler hem de kadınlar, 50 yaşında hiçbir şikâyetleri yoksa dahi tarama amaçlı kolonoskopi yaptırmalıdır. Ailesinde bağırsak kanseri olanlar veya diğer risk faktörlerine sahip olanlar doktorunuzun önerisi ile daha da önce kolonoskopi yaptırabilirler.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Recep Uğur Gül, “Kolonoskopi sonucuna göre doktorunuz bir sonraki kolonoskopinizin ne zaman olması gerektiğini size söyleyecektir.” diyerek sözlerini noktaladı.