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"BU BİR VAROLUŞ EYLEMİDİR!"

"BU BİR VAROLUŞ EYLEMİDİR!"

Yarın Eylem yapacaklar!

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Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, yarın gerçekleşecek olan eylemin bir varoğluş eylemi olduğunu söyledi.

Naimoğulları, bu eylemin sadece hayvancıların eylemi olmadığını, bunun KKTC halkının varoluş mücadelesi olduğunu savundu. Tüm kesimleri üreticinin varoluş mücadelesine katılmaya davet eden Naimoğulları, “ya ayakta durup bu topraklara sahip çıkacağız, ya da yok olup göç edeceğiz” dedi.

 

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