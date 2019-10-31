Bu bitki her derde deva!

Deve dikeninin faydaları nelerdir? Deve dikeni neye iyi gelir?

Devedikeni, papatya ile aynı bitki ailesinden gelen bir çiçekli bitkidir. Devedikeni bitkisinin farklı bölümleri çeşitli sağlık koşullarını tedavi etmek için kullanılabilir. Deve dikeninin en yaygın kullanımı karaciğer problemleri içindir. Deve dikeni hepatit ve siroz gibi karaciğer problemlerinde kullanılsa da, bitkinin bazılarının yüksek kolesterol, diyabet, mide ekşimesi, mide rahatsızlığı (dispepsi), safra kesesi sorunları, adet ağrısı ve depresyon gibi koşulları tedavi ettiğine de inanılmaktadır. Şimdi, deve dikeninin sağlık için faydalarına daha yakından bakalım…

Bilimsel adı Silybum marianum olan deve dikeni, 30-100 cm yükseklikle, gövdesi köşeli, seyrek tüylü, 1-2 yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları soluk yeşil renkli, beyaz damarlı, kenarları derin dişli ve dikenlidir. Mor ve nadiren beyaz renkli çiçekleri vardır. Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde yaygın olarak yetişir. Deve dikeninin tohumları, antioksidan ve anti-enflamatuar etkilere sahip olduğu söylenen bir grup bileşik olan silimarin içerir. Karaciğer bozuklukları için en yaygın doğal takviyelerden biri olarak kabul edilir. Peki, deve dikeninin faydaları nelerdir?

DEVE DİKENİNİN FAYDALARI

Deve dikeninin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Karaciğerinizi korur

Deve dikeni genellikle karaciğeri koruyucu etkileri ile bilinir. Alkolik karaciğer hastalığı, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı, hepatit ve hatta karaciğer kanseri gibi koşullar nedeniyle karaciğer hasarı olan kişiler tarafından düzenli bir tamamlayıcı terapi olarak kullanılır. Araştırmalar, deve dikeni takviyesi almış karaciğer hastalıklarına sahip kişilerde karaciğer fonksiyonlarında iyileşmeler olduğunu göstermiştir.

Beyin fonksiyonunu geliştirir

Deve dikeni iki bin yıldan uzun süredir Alzheimer ve Parkinson hastalığı gibi nörolojik durumlar için geleneksel bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Onun anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleri muhtemelen nöron koruyucu olduğu anlamına ve yaş ile birlikte görülen beyin fonksiyonlarındaki azalmayı önlemeye yardımcı olabilir.

Kemik sağlığını destekler

Osteoporoz, ilerleyici kemik kaybının neden olduğu bir hastalıktır. Genellikle birkaç yıl boyunca yavaşça gelişir ve küçük düşmelerden sonra bile kolayca kırılan zayıf ve kırılgan kemiklere neden olur. Deve dikeninin kemik mineralizasyonunu uyarmaya ve potansiyel olarak kemik kaybına karşı koruyucu olduğu deneysel tüp ve hayvan çalışmalarında gösterilmiştir. Sonuç olarak, araştırmacılar deve dikeni postmenopozal kadınlarda kemik kaybını önlemek veya geciktirmek için yararlı bir tedavi olabilir. Ancak bu konuda daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kansere karşı korumaya yardımcı olabilir

Deve dikeni tohumu, silymarin adı verilen ve aslında flavolignans olarak bilinen birçok aktif bileşikten oluşan antioksidan flavonoidlerin harika bir kaynağıdır. Silymarin, bağışıklık sistemini güçlendirerek, DNA hasarı ile savaşarak ve kanserli tümör büyümesini tersine çevirerek kanser gelişim riskini azaltmaya yardımcı olabilir (meme kanseri dahil). Meme kanserini bloke etmenin yanı sıra, tüp ve hayvan çalışmaları silmarinin akciğer kanseri ve prostat kanseri de dahil olmak üzere diğer birçok kanser türüne karşı da koruyabileceğini göstermektedir.

Yüksek kolesterolü düşürür

Deve dikeni kalp sağlığına yararlıdır ve iltihabı azaltarak, kanı temizleyerek ve atardamarlardaki oksidatif stres hasarını önleyerek yüksek kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

Anne sütü üretimini artırabilir

Deve dikeninin etkilerinden en önemlilerinden biri de emziren annelerde anne sütü üretimini artırabilir olmasıdır. Daha çok süt üreten hormon prolaktinini yaparak işe yaradığı düşünülmektedir. Veriler çok sınırlıdır, ancak randomize kontrollü bir çalışma, 63 gün boyunca 420 mg silimarin alan annelerin, plasebo alanlara göre % 64 daha fazla süt ürettiğini bulmuştur. Annelerde bu sonuçları ve süt devedikeni güvenliğini doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.