Bu bölgelerde elektrik kesintisi var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle bugün Girne, Güzelyurt ve Lefke’nin bazı bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre bugün 09.30-15.00 saatleri arasında Girne’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerekiyor.

Öte yandan, Güzelyurt ve Lefke’de de bazı yerleşim yerlerine 9.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt’ta Zümrütköy Vişne Sok., Nar Sok. ve civarında; Lefke’de ise Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarında elektrik kesik olacak.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi