Bu bölgelere 6 saat elektrik verilemeyecek

Yukarı Bostancı’daki Şht. Ahmet Celal Sokak ve Çerkez Sokak’ta bugün 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında Yukarı Bostancı’daki Şht. Ahmet Celal Sokak ve Çerkez Sokak’a elektrik verilemeyecek.