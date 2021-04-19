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  3. Bu bölgelere 6 saat elektrik verilemeyecek
Bu bölgelere 6 saat elektrik verilemeyecek

Bu bölgelere 6 saat elektrik verilemeyecek

Bu bölgelere 6 saat elektrik verilemeyecek

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Yukarı Bostancı’daki Şht. Ahmet Celal Sokak ve Çerkez Sokak’ta bugün 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında Yukarı Bostancı’daki Şht. Ahmet Celal Sokak ve Çerkez Sokak’a elektrik verilemeyecek. 

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