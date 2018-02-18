“BU DANSÖZ PARA İÇİN HERŞEYİ YAPAR.”

Seçim öncesinde Kartal Harman'a para karşılığı haber yaptırdığını iddia eden Bulut Akacan, son günlerde Harman'ın yaptığı haberlerden hoşnut olmadığından sosyal medya hesabından Harman'a öfke dolu ithamlarda bulundu. "Bu dansöze ödediğim paraların, çeklerin kopyasını burdan yayınlayacağım." diyen Akacan'ın iddiaları ciddi boyutta ve bir yandan kendini de ihbar ediyor. İddiaların değerlendirmesini siz değerli okurlarımızın takdirine bırakıyoruz. Akacan'ın tam paylaşımı aşağıda okuyabilirsiniz.

“Arkadaşlar bu dansöz Kartalın söylediklerini, yazdıklarını ve yazdırdıklarını hiçbir zaman kaaale almayın. Bu dansöz para için herşeyi yapar. Seçim zamanı para koparmak için neler yaptı size anlatsam bu adam Kıbrıslı diye Kıbrıs'ı terk edersiniz. Buna para ver konsomatris olur. Şimdi başkaları için haber yapar görürüm. Bu dansöze ödediğim paraların, çeklerin kopyasını burdan yayınlayacağım. Bu karaktersiz para için herşeyi yapar. Yazıklar olsun böyle insanlar basında yer alır.”