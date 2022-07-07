Bu defa tamamen üstsüz!Kalçasına kadar indirip...

2020 yılında protesto etmek için SuperBowl’da çıplak bir şekilde sahaya çıkmaya çalışan Kelly Kay, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin Gatlinburg eyaletinde tatil yapan Kay, son paylaşımında arkadaşıyla üzeri tamamen çıplak bir şekilde oyun oynadığı anları yayınladı.

2020 yılında Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi SuperBowl'a çıplak bir şekilde girmeye çalışarak güvenlik güçleri tarafından engelenen Kay, bu protesto girişimi sayesinde sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Sosyal medyada 762 bin takipçisi bulunan Kay, Instagram hesabından seksi fotoğraflarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarını heyecenlandırdı.

BEĞENİ YAĞDI

Bahamalar’da Mia Malkova ile yaptığı tatilin sonrasında Gatlinburg eyaletinde doğayla içiçe bir tatil planlayan Kay, sosyal medyadan hayranlarına Gatlinburg molasından eğlenceli anlarını paylaşıyor.

Dağ evlerinden oluşan Gatlinburg eyaletinde tatiline başlayan Kay, odalarının balkonunda arkadaşı Lamar Chariez ile oyun oynadığı anları paylaştı.

Jean salopetinin düğmelerini açarak kalçasına kadar indiren Kay’ın üstünün tamam çıplak olması gözlerden kaçmadı. Kameraya sırtı dönük bir şekilde fotoğraflarını çektiren Kay’ın gönderisi kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tuttuldu.

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