Bu fotoğraf gerçek... Dünya dehşete düştü!

Dünyaya diz çöktüren koronavirüs nedeniyle bugüne dek 4 bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Dünya çapında 110 binden fazla kişiye bulaşan virüs, İtalya'yı tam bir kaosa itti. Avrupa'da salgından en kötü etkilenen ülke olan İtalya'da milyonlarca insan karantinada. Ülkede can kaybı rekor bir artış göstererek 366'ya yükseldi. İtalya Genelkurmay Başkanı General Salvatore Farina da kendisinde koronavirüs görüldüğünü açıkladı. İran'da ise yetkililer kentler arasında seyahati engellemek için gerekirse "zor kullanılabileceğini" açıkladı. İran'da 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi. Tahran Milletvekili Fatma Rehber'in cenaze görüntüleri ise olay yarattı. İşte koronavirüse dair son dakika haberleri...