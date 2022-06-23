Bu fotoğraf sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek hikayesi çok başka çıktı

2 bin yıl önce yanardağı patlamasıyla yok olan Pompeii'de mastürbasyon yaparken hayatını kaybettiği iddia edilen adamın görüntüsü yeniden gündeme geldi. Görüntü viral hale geldi ve neredeyse her internet kullanıcısının dikkatini çekti. Ancak hiçbir şeyin fotoğrafta göründüğü gibi olmadığı ortaya çıktı. İşte Pompeiili adamın gerçek hikayesi.

2017 yılında ortaya çıkan bir fotoğraf, tekrardan sosyal medyanın gündemine oturdu. Viral olan bu bu görüntüde sırt üst yatmış, mastürbasyon yapıyormuş gibi gözüken bir adam yer alıyor.

Peki bu talihsiz adam son anlarını neden böyle geçirmek istedi? Bu son bir kendini beğenmişlik eylemi miydi? Yoksa histerik bir panik miydi? Ya da arkeologların paylaştığı bu görüntünün arkasında farklı bir neden mi vardı?

Pompeii'de yaşanan o kıyamet gününe bir dönelim

Pompeii o zamanlarda Vezüv Yanardağı'nın eteklerine kurulmuş bir kasabaydı. Güzel, müreffeh bir yapıydı. Kasaba, dünyanın en iyi mimari örneklerini içeriyordu ve topraklar verimli volkanik küllerle besleniyordu. Binlerce insan stadyumlarda düzenlenen gladyatör savaşları için Pompeii'yi ziyaret ediyordu.

Vezüv Yanardağı 79 yılında patlamadan önce yaklaşık 800 yıl boyunca belirgin bir faaliyet göstermemişti. Vezüv'e yaklaşık 10 km mesafede yaşasalar da yanardağ patlamalarına alışık olmayan Pompeii halkının bu büyük patlamaya karşı hazır değildi. (İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü)

Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu yok olan antik Pompeii kentindeki yaşamın 15 dakika içinde sona erdi. Antik kentte yanardağ patlamasında ölen yaklaşık 2000 kişinin büyük kısmı, "piroklastik akıntı" adı verilen bu olgunun etkisiyle nefessiz kalarak hayatlarını kaybetti.

Araştırmacılar, kent sakinlerinin kaçma fırsatı bulamadan evlerinde ya da sokaklarda bu volkanik partikül bulutu altında kaldığını vurguladı.

Scientific Reports dergisindeki makalede, "200-250 °C saf sıcak havaya maruz kalınması halinde 2-5 dakika boyunca hayatta kalınabilir, ancak solunabilir formdaki sıcak ince küllerin varlığı hayatta kalma süresini büyük ölçüde azaltır" denildi.

"Mastürbasyon yapan adam" ise aslında mastürbasyon yapmıyordu. Pompeii'de hayatını kaybeden binlerce kişi gibi o da sıcak volkanik gazlar yüzünden hayatını kaybetti. Vücudu, özellikle de bacakları ve kolları ısının etkisiyle kasılmıştı. Aslında Pompeii harabelerinde bulunan kurbanların birçoğu, benzer pozisyonlarda ölmüştü.

Fotoğrafın 2017 yılında tekrar gündeme gelmesinden sonra İtalyan araştırmacı bu karenin ardındaki tüm gerçekleri ortaya çıkardı. Her şey bir yana böyle bir ölüm şekli komik olmaktan ziyade görene acı ve hüzün veriyor. Kaynak: historyofyesterday, ListeList