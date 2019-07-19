Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. BU GECE 'ŞAFAK NÖBETİ' TUTULACAK
BU GECE 'ŞAFAK NÖBETİ' TUTULACAK

BU GECE 'ŞAFAK NÖBETİ' TUTULACAK

Bu gece ‘Şafak Nöbeti’ tutulacak

A+A-

Şafak Nöbeti’nin bu yıl 10’uncusu tutulacak.

“Tarihimize ve geleceğimize sahip çıkmak için” sloganıyla düzenlenecek Şafak Nöbeti, bu akşam saat 21.30’da Yavuz Çıkarma Plajı’nda başlayacak.

Etkinlik BRT HD’den ve BRT Haber Facebook sayfasından canlı yayınlanacak…

Etkinlik öncesinde ise saat 20.30’dan itibaren özel yayın olacak.
 

Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.