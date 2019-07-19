BU GECE 'ŞAFAK NÖBETİ' TUTULACAK
Bu gece ‘Şafak Nöbeti’ tutulacak
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Şafak Nöbeti’nin bu yıl 10’uncusu tutulacak.
“Tarihimize ve geleceğimize sahip çıkmak için” sloganıyla düzenlenecek Şafak Nöbeti, bu akşam saat 21.30’da Yavuz Çıkarma Plajı’nda başlayacak.
Etkinlik BRT HD’den ve BRT Haber Facebook sayfasından canlı yayınlanacak…
Etkinlik öncesinde ise saat 20.30’dan itibaren özel yayın olacak.
Etiketler : Şafak Nöbeti
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