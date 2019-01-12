BU HAFTA SİNEMALARDA NELER VAR?

Acı Tatlı Ekşi
Yönetmen: Andaç Haznedaroğlu
Oyuncular:
Buğra Gülsoy, Özge Özpirinçci, Yusuf Akgün, Gözde Türkpençe, Osman Alkaş
Tür: Romantik, Komedi
Yapım Yılı: 2017 (108 dk)
Senaryo: Buğra Gülsoy
Yapımcı Firma: BKM
Acı Tatlı Ekşi Filminin Özeti
Murat ve Duygu çocukluklarından beri birbirine aşıktır. Üniversiteden mezun olurken Murat Duygu’ya evlenme teklif eder. Oysa Duygu’nun gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. Beş sene sonra yeniden birleşmek üzere bir ayrılık anlaşması yaparlar. Halbuki hayatın onlar için başka sürprizleri vardır.
Filmin başrollerinde Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy yer alıyor. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu oturuyor.
Oynadığı Salonlar;
LEMAR CINEPLEX (GİRNE) (392) 822 35 65
13:45 - 18:30