BU HAFTA SİNEMALARDA NELER VAR?

Acı Tatlı Ekşi

Yönetmen: Andaç Haznedaroğlu

Oyuncular:

Buğra Gülsoy, Özge Özpirinçci, Yusuf Akgün, Gözde Türkpençe, Osman Alkaş

Tür: Romantik, Komedi

Yapım Yılı: 2017 (108 dk)

Senaryo: Buğra Gülsoy

Yapımcı Firma: BKM

Acı Tatlı Ekşi Filminin Özeti

Murat ve Duygu çocukluklarından beri birbirine aşıktır. Üniversiteden mezun olurken Murat Duygu’ya evlenme teklif eder. Oysa Duygu’nun gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. Beş sene sonra yeniden birleşmek üzere bir ayrılık anlaşması yaparlar. Halbuki hayatın onlar için başka sürprizleri vardır.

Filmin başrollerinde Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy yer alıyor. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu oturuyor.

Oynadığı Salonlar;

LEMAR CINEPLEX (GİRNE) (392) 822 35 65

13:45 - 18:30