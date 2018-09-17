Bu hale geldiler!

İngiltere'nin Blackburn şehrinde 3 kişinin banktaki halleri şaşırttı.

Şoke eden görüntülerde iki adam ve bir kadının zombiye dönüştüren uyuşturucu olarak bilinen 'Spice' isimli uyuşturucudan aldıktan sonra sokak ortasında taş kestiği görülüyor.

Yayaların bankta adeta ölü gibi duran üçlünün yanından meraklı gözlerle geçip gittiği gözlemleniyor.

İki erkeğin daha sonra kadın arkadaşlarını bırakıp gitmesinin ardından kırmızı eşofmanlı kadının zeminde yatmaya devam ettiği anlaşılıyor.

35 yaşındaki Healey isimli adam "Resmen ödümü kopardı. Adeta ölmüş gibi görünüyorlardı" diye konuştu.