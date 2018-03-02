BU HALİNE DAYANAMADI VE...

1800'lü yıllarda yaşayan Edward Mordake'in kafasının arkasındaki ikinci bir suratı vardı. Buna dayanamayan 23 yaşındaki adam intihar etti ancak bugün bile pek çok sanat eserine ilham vermeye devam ediyor.

Kimilerinin soylu kimilerinin ise sıradan bir köylü olarak lanse ettiği Edward Mordake'nin 19 yy'da İngiltere'de yaşadığı söyleniyor. Onu diğer insanlardan ayıran şey ise iki yüzlü olması.

AYNI YÜZÜN DAHA KÜÇÜĞÜ

Bu iki yüzlülük karakteristik bir sorun değildi. Edward'ın gerçekten önde ve arkada olmak üzere iki adet yüzü vardı. Kafasının arkasında bulunan bu yüzü ise ön yüzünün aynısı olup sadece onun daha küçük hali olarak görünüyordu.

GÜLERKEN AĞLIYOR, AĞLARKEN GÜLÜYORDU

Çocukken insanların korktuğunu ve arkadaşlarının bu yüzden onun yanına yaklaşmadıklarının farkında olmayan Edward büyüdükçe yavaş yavaş bunun farkına vardı. Ensesindeki yüzü daha ürkütücü kılan şey ise Edward gülerken ağlaması ve ağlarken de gülmesiydi.

GECELERİ KORKUNÇ GEÇİYORDU

Gündüzleri hep asık suratlı olan bu yüz, geceleri ise bir yılan gibi tıslayarak Edward'a korkutucu şeyler anlatıyordu. Tedavi olmak için doktorların kapısında yatan Edward'ı ise lanetli olduğunu düşündükleri için hiçbir doktor muayene etmeye yanaşmadı. Bu da Edward'ın toplumdan iyice dışlanmasına sebep oldu.

DAYANAMAYIP İNTİHAR ETTİ

Öteki yüzüne daha fazla dayanamayan Edward, 23 yaşındayken kendini asarak intihar etti. Gerisinde ise sanatçılara ve senaristlere ilham olacak bir hikaye bıraktı.

Tom Waits'in "Poor Edward" şarkısını Edward Mordake için yazdığı biliniyor. Bunun dışında American Horror Story'de de kendisine yer verilmiştir. Ayrıca Harry Potter'ın yazarı J.K Rowling, Felsefe Taşı'nda Woldemort'u kafasının arkasında yaşatan Profesör Quirrell'i yaratırken de Edward Mordake'den esinlenmiştir.