Bu halini unutun! Suudi Arabistan'a taşınan Ronaldo'nun sevgilisi bambaşka bir imaja büründü

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olması sonrası sevgilisi Georgina Rodriguez, buradaki hayatlarıyla ilgili her gün yeni bir paylaşıma imza atıyor. Rodriguez'in son paylaşımında tarzını değiştirerek örgülü saç kullanmaya başladığı görüldü. Portekizli yıldızın sevgilisinin yeni imajı takipçilerinden tam not alırken, fotoğrafına gelen beğeni sayısı 4 milyona dayandı.

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile sözleşme imzalamıştı. Buradaki hayatlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Portekizli yıldızın sevgilisi Georgina Rodriguez, imaj değişikliğine gitti.

BEĞENİ SAYISI 4 MİLYONA DAYANDI

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Suudi Arabistan'da imaj değişikliğine gitti. Saç stilini değiştiren Rodriguez'in yeni tarzı büyük ilgi gördü. Portekizli yıldızın sevgilisi, saçlarını ördürürken sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafın beğeni sayısı 4 milyona dayandı.

DAHA DİKKATLİ GİYİNİYOR

Daha önce iddialı kıyafetleriyle gündeme gelen Georgina Rodriguez'in Suudi Arabistan'daki kurallar nedeniyle artık elbise seçiminde daha dikkatli olduğu gözlerden kaçmadı.

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