"Bu halk beni nasıl gömeceğini bilir!"

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ayşen Gruda, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ayşen Gruda, Şubat 2018'da Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a röportaj vermişti.

"VASİYETE GEREK YOK"

Usta sanatçı, "Sahip olduğunuz şöhreti ve ilgiyi kaybetme korkusu peki?" sorusuna

"Biliyorum ki bu halk beni nasıl gömeceğine kendi karar verecek." şeklinde yanıt vermişti.

Öyle bir vasiyetiniz mi var? sorusuna ise "Hayır. Vasiyete gerek yok. Onlar bilir beni nasıl gömeceklerini. O gün gelene kadar da benden sevgi ve ilgilerini esirgemeyeceklerini hissediyorum" cevabını vermişti...