“BU HALK SİZİ AFFETMEYECEK”

Yenişehir bölgesinde, 2 arsa büyüklüğündeki devlete ait yeşil alanın, Maliye Bakanı Denktaş’ın kızı ve oğluna yurt yapımı için verilmesine sokak sakinlerinin tepkisi sürüyor. Bölge sakinleri, “Hellimini çöreğini al da gel” sloganıyla dün yurdun yapılacağı yerde eylem yaptı.

Mahalle adına inisiyatif sözcüsü Engin Anıl, yetkililerin ve uzman kişilerin söylediklerinden alıntı yaparak yaptığı açıklamada, dünün muhalefetinin, bugünün idarecisi olduğunu, ancak kendi sözlerinin arkasında durmadığını belirterek, İmar Planına ve diğer mevzuatlara uygun olduğunu söyleyenlerin demokrasi nedir bilmediğini kaydetti.

“Oturduğunuz koltuklarda halkın en demokratik istemlerine, mahallemizdeki yaşam hakkımıza, nefes almamıza, kalabalık yabancı nüfusun altında kaybolmamıza göz yumup, sözde “yasaldır” diye açıklama yapıyorsunuz. Bilin ki ne bu mahalleli ne de bu halk sizi hiç affetmeyecektir”

Deniz ABİDİN

Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesindeki Biray Mustafa Sokak’ta yer alan 2 arsanın Maliye Bakanlığı tarafından özel bir şirkete devredildiği ve söz konusu arsalara 2 bloktan oluşan 8 katlı yurt binası yapılacağı yönündeki haberlere bölge sakinlerinin tepkisi artarak devam ediyor.

Devlet Emlak Malzeme Dairesi tarafından 400 yatak kapasiteli yurt yapımı için Mediterranean Master Education Services LTD.’ye kiralanması bir süredir bölgede yaşayanları tedirgin etti.

Bölge sakinleri, “Hellimini çöreğini al da gel” sloganıyla dün yurdun yapılacağı yerde eylem yaptı. Eyleme, Bağımsızlık Yolu ve Mağusa İnisiyatifi destek belirtti. Eylemde, yurt yapılmamasına destek veren katılımcılardan imza toplandı.

“Bölge sakinlerinin görüşü alınmadı”

Mahallenin huzurunun bozulacağını, yol üzerindeki trafiğin aksayacağını ifade eden bölge sakinleri, yurdun yapılması halinde sosyal birçok sorunun yaşanacağına da dikkat çekti.

Alanın içinde zeytin ağaçlarının olduğunu ifade eden bölge sakinleri, yeşil alan konumunda olan yerin yurt yapımı için peşkeş çekildiğini iddia etti.

Vatandaşlar, yurt yapılması konusunda bölge sakinlerinin de görüşlerinin alınması gerektiğini savunurken, ancak bunun el altından, ihaleye açılmadan yapıldığını ve geri alınması gerektiğini talep etti.

“Yurt yerine park yapılsın”

Yurdun yapılacağı alanın yeşil alan olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, söz konusu alana çocukların oynayacağı park yapılmasını istediklerini belirtti.

Mahalle adına inisiyatif sözcüsü Engin Anıl yaptığı açıklamada, bu defa kendi adına bir şey söylemek istemediğini belirterek, yetkililerin ve uzman kişilerin söylediklerini hatırlatmak adına yaptığı alıntıları okumak istediğini söyledi. Anıl, dünün muhalefetinin, bugünün idarecisi olduğunu, ancak kendi sözlerinin arkasında durmadığını belirterek, dün dündür bugün bugündür diye hareket edildiğini kaydetti.

“İmar Planına uygunmuş diyenler, demokrasi nedir bilmiyor”

Anıl, şunları söyledi, “Oturduğunuz koltuklarda halkın en demokratik istemlerine, mahallemizdeki yaşam hakkımıza, nefes almamıza, kalabalık yabancı nüfusun altında kaybolmamıza göz yumup, sözde “yasaldır” diye açıklama yapıyorsunuz, bilin ki ne bu mahalleli ne de bu halk sizi hiç affetmeyecektir. Nasıl bir rant ki bu rant, arazi devletten, binalar devletten, krediler devletten, çimento demir ve malzemeler hep muafiyetli. İç mefruşat, beyaz eşya yine hep muafiyetli, hem de sürekli. Bu sabah bana bir müteahhit arkadaş bu işe ben de giriyorum dedi. Bir yurt yaptığım anda yanına dört katlı bina beleşe çıkar dedi. İmar Planına diğer mevzuatlara uygunmuş, bunu söyleyenler demokrasi nedir bilmiyor. İstediği kadar yasal olsun, yapılmak istenen meşru değildir”

Yeni Bakış