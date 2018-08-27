Bu hareket çok zorladı!

İngiltere -Tottenham’ın futbolcusu Dele Alli gol sevincini elini gözüne götürerek yapmış, ilginç hareketi sosyal medyada yeni bir akım başlatmıştı.

İngiltere-Tottenham’ın futbolcusu Dele Alli gol sevincini elini gözüne götürerek yapmış, ilginç hareketi sosyal medyada yeni bir akım başlatmıştı. Kolay gibi görünen hareket Demet Akalın, Bensu Soral ve Alişan gibi ünlüleri zorladı. Sayısız deneme sonrası o hareketi yapmayı başaran ünlüler fotoğraflarını Instagram’da paylaştı.