Bu hastalığın nedeni genellikle bilinmiyor!

Skolyoz nedir? Belirtileri ve tedavisi…

Serebral palsi veya kas distrofisi gibi nöromüsküler durumlar, Omurganın kemiklerinin gelişimini etkileyen doğum kusurları ve omurga yaralanmaları veya enfeksiyonları gibi nedenlerle ortaya çıkan skolyoz (omurga eğriliği) nedir?

Herhangi bir yaşta ortaya çıkabiliyor. Genellikle 10 ila 12 yaşlarında veya gençlerde görülür. Ancak, kız çocuklarında daha sık görülen skolyoz hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Skolyoz nedir? Belirtileri ve tedavisi…

SKOLYOZ (OMURGA EĞRİLİĞİ) NEDİR?

Skolyoz, omurganın bir tarafa eğilmesine neden olur. Omurganın herhangi bir bölümünü etkileyebilir. Ancak en yaygın bölgeler göğüs ve sırt seviyesidir. Skolyozun nedenleri genellikle bilinmemektedir. Bazı vakalar serebral palsi, kas distrofisi, enfeksiyonlar, tümörler, spina bifida veya doğum kusuruyla bağlantılıdır. Üç farklı tür skolyoz vardır.

Bunlar;

– Doğuştan (konjenital); genellikle omurgadaki bir gelişim kusuruna veya birbirine kaynamış kaburgalara bağlı,

– Polio (çocuk felci); beyin felci veya kas distrofisi (erimesi) gibi durumlara bağlı olarak kasların felci sonucu oluşabilir.

– Nedeni bilinmeyen (İdiyopatik); Daha önce düzgün olan bir omurgada, bilinmeyen bir nedenle ortaya çıkabilir.

SKOLYOZ BELİRTİLERİ

– Omurganın yana doğru eğriliği

– Omurganın yan ve öne doğru eğriliği

– Bir omuzun (sağ-sol) öne ilerlemesi

– Omuz ve kalçaların simetrik durmaması

– Birinci eğriliği karşılayıcı ikinci bir eğri varlığı

– Sırt ve/veya bel ağrısı

– Nefes darlığı, yorgunluk

SKOLYOZ TEDAVİSİ

Skolyozlu çocukların çoğunda tedaviye ihtiyaç duyulmayan hafif bir eğrilik vardır. Skolyoz tedavisi eğrinin şiddetine ve eğrinin daha da kötüleşmesine bağlıdır. Bazı skolyoz tiplerinin kötüleşme şansı daha yüksektir, bu nedenle skolyoz tipi de uygun tedavinin belirlenmesine yardımcı olur.

Üç ana tedavi kategorisi vardır: Gözlem, destek (torakolombosakral ortez veya TLSO sırt desteği) ve cerrahi.

Sonuç olarak, cerrahiye gerek olmayan tedaviler mevcuttur. Ancak bazı kişilerde cerrahi en iyi seçenek olabilir. Cerrahi genellikle eğriliğin 40 dereceden fazla olduğu kişilerde uygundur. Ayrıca yetişkinlerde ağrıyı hafifletmek için omurga enjeksiyonlarına ve ağrı kesicilere ihtiyacı olabilir.