Bu hastalığın üç evresi var!

Lyme hastalığı belirtileri ve tedavisi…

Lyme hastalığı, insanlara enfekte keneler ile yayılabilen bir bakteriyel enfeksiyondur. Lyme hastalığı ilk olarak 1977'de, Amerika'nın Connecticut kentinin Lyme kasabasında yoğun olarak görüldüğü için bu isim verilmiştir. Lyme, erken teşhis konulursa tedavisi genellikle daha kolaydır... Peki, lyme hastalığının belirtileri nelerdir? Lyme tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik...

Lyme hastalığı, “spirochete” adı verilen bir bakterinin neden olduğu kene kaynaklı bir hastalıktır. Lyme hastalığı deriyi, eklemleri, kalbi ve sinir sistemini etkileyebilir. Şimdi, Lyme hastalığı belirtileri ve tedavisi ile ilgili merak edilenlere bir göz atalım…

LYME HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Lyme hastalığın 3 evresi vardır.

Bunlar:

1. Evre: Hastalık henüz vücuda yayılmamıştır.

2. Evre: Hastalık vücuda yayılmaya başlamıştır.

3. Evre: Hastalık tüm vücuda yayılmıştır.

Lyme hastalığının 1. evresinin belirtileri bakteriyi kaptıktan günler ya da haftalar sonra görülür. Bu belirtiler nezlenin belirtilerine çok benzerdir.

Bunlar:

– Üşümeli titreme

– Ateş

– Genel bir halsizlik

– Baş ağrısı

– Eklemlerde ağrı

– Kas ağrısı

– Boyunda sertleşme

Ayrıca kene ısırığının olduğu bölgede düz ya da hafif şişkin kızarıklık görülebilir. Bu bölgenin merkezinde ise temiz bir alan bulunur. Bu kızarıklığa eritema migrans adı verilir ve tedavi edilmezse en az 4 hafta sürer.

Belirtiler gidip gelebilir fakat hastalığa müdahale edilmezse beyne, kalbe ve eklemlere yayılabilir.

Lyme hastalığının 2. evresinin belirtileri kene ısırmasından birkaç hafta ya da ay sonra ortaya çıkabilir.

Bu belirtiler şunlardır:

– Kızarıklık bölgesinde uyuşma ve ağrı

– Yüz kaslarında paraliz ya da zayıflık

– Kalp çarpıntıları

– Göğüs bölgesinde ağrı

– Nefes darlığı

Lyme hastalığının 3. evresinin belirtileri ise enfeksiyondan aylar ya da yıllar sonra ortaya çıkabilir. En önemli belirtiler kas ve eklem ağrılarıdır.

Diğer belirtiler şunlardır:

– Kas hareketlerinde anormallikler

– Eklemlerde şişme

– Kaslarda zayıflama

– Uyuşma ve karıncalanma

– Konuşma, düşünme ve hafıza problemleri

– Uyku düzensizlikleri

– Görme bozuklukları

LYME HASTALIĞI TEDAVİSİ

Lyme hastalığının erken evrelerinde uygun antibiyotiklerle tedavi edilen insanlar genellikle hızlı ve tamamen iyileşir. Oral tedavi için yaygın olarak kullanılan antibiyotikler, doksisiklin, amoksisilin veya sefuroksim aksetildir. Bazı nörolojik veya kardiyak hastalık formları olan kişilerde seftriakson veya penisilin gibi antibiyotiklerle intravenöz (damar yollu) tedavi gerekebilir.