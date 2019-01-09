BU HATA EVLİLİKLERİ BİTİRİYOR!

Günümüzde evliliklerin neredeyse yarısı boşanmayla sonuçlanıyor. Büyük heyecanla yola çıkan çiftler, evlendikten sonra hayal kırıklığı yaşayabiliyor. Boşanmaların ardında ise bazı temel nedenler yatıyor. İşte evliliklerin bitmesinin 8 sebebi…

1. Duygusallıktan uzaklaşmak

Sevgiliyken geçirilen romantik zamanlar nedendir bilinmez evlenince rafa kalkıyor. Bu durum da çiftler arasında uzaklaşmaya neden oluyor. Evlendikten sonra da tıpkı sevgili olduğunuz zamanlardaki gibi haftada en az birkaç saat sadece birbirinize odaklanın.

2. Bir tarafın yeterince olgun olmaması

Duygusal olgunlaşmamışlık evlilikten önce ele alınması gereken bir konudur. Birini sevmek ve onunla hayatını birleştirmek, gerçek bir ‘hayat ortağı’ olmaya hazır olmadığınız sürece hiçbir şey ifade etmez.

3. Affedememek

Birinin güveninize ihanet ettiği veya duygularınızı incittiği durumlarda onu gerçek anlamda affedebilmek çok önemli. Eğer karşınızdakini affedemiyor ya da affetmiş gibi görünüp hatalarını sürekli yüzüne vuruyorsanız evliliğiniz derinden sarsılmış demektir. Hala beraber olmak istiyorsanız affetmeyi öğrenmeniz gerekir. Aksi takdirde başka bir çözüm bulmak zorunda kalabilirsiniz.

4. Arkadaş olduğunuzu unutmak

Bütün bu “karı koca” baskısını unutmanız ve önce arkadaş olduğunuzu hatırlamanız gerekiyor.

5. Ödün vermeme

Ortak noktada buluşabilmek evliliğin büyük bir parçasıdır. Bu da ancak karşılıklı anlayış ve fedakarlıkla gerçek olabilir. Sorunlar karşısında çözüm odaklı düşünmüyor, anlayışlı davranmıyorsanız evliliğiniz boşanma noktasına gidebilir.

6. Kültürel veya toplumsal baskı

Belki aileniz sizin kültürünüzden biriyle beraber olmanızı istemiştir. Siz de duygusal anlamda bir şey hissetmeseniz de ailenizi mutlu etmek ya da evlilik yaşınızın geldiğini söyleyenleri ciddiye aldığınız için kabul ettiniz. Bu evlilik baskısı, boşanmaların en önemli nedenlerinden biri. Bu yüzden kendi seçtiğiniz, aşık olduğunuz, anlaşabildiğiniz ve beraber karar aldığınız kişiyle evlenmek en doğru seçenektir.

7. Şiddet eğilimi

Günümüzde maalesef çok sık yaşanan bir durum çiftler arasında şiddet. Özellikle erkeğin kadına şiddet uygulaması her geçen gün daha da artıyor. Tarafların öfke kontrolü sağlayamaması, karşılıklı iletişim kurmaya yanaşmaması ya da bunu becerememesi ve üstünlük kurmaya çalışması sonucu şiddet yaşanıyor. Bu, evlilikleri temelinden sarsan ve bitiren en önemli etken.

8. İlişkide fazla mesai yerine işte fazla mesaiye öncelik vermek

Bir taraf eşiyle vakit geçirmek için vakit harcıyor, diğer taraf ise bu vaktin tamamını iş yerinde geçirmeyi tercih ediyorsa işler ters gidebilir. Maddi imkanlarınızın artması ve evinizi düşündüğünüz için fazla mesai yapıyor olabilirsiniz ancak bu konuda da orta yolu bulmalısınız. Aksi takdirde evliliğiniz çıkmaz bir yola girebilir.