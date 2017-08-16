BU İLK DEĞİLDİ!

Teoman Turan

Kaçak bir şekilde Güney Kıbrıs’a gidip uyuşturucu ithal eden ve geri dönüş yolunda aracında 56 gram hintkeneviri ve 20 gram kokain bulunan zanlı Çağlar Barbali hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlının tutuklu bulunduğu süre içerisinde daha önce de ülkeye uyuşturucu ithal ettiğini itiraf ettiği açıklandı. Zanlı dün teminat talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mesele ile ilgili soruşturmayı yapan polis, zanlı Çağlar Barbali’nin Akıncılar köyünde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye geçtiği esnada yakalandığını anlattı. Polis, Barbali’nin yönetimindeki FV 467 plakalı salon aracın motor bölümünde yapılan aramada 2 ayrı şeffaf renk naylonda yaklaşık 56 gram ağırlığında hintkeneviri ve 1 adet şeffaf naylon içerisinde 20 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu maddeyi motor bölümüne gizleyerek ülkeye getirmeye çalışırken yakalandığını ifade etti.

Polis, zanlı aleyhine daha önceden alınan tutukluluk süresinde gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinde Temmuz ayında yine aynı yolu kullanarak Güney’den KKTC’ye 28 gram hintkeneviri ve 10 gram kokain ithal ettiği itirafında bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada ise 1 adet tabanca ve 1 adet G3 mermisi bulunduğunu da ifade etti. Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti. Mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 45 gün süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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