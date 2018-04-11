"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ!"

KTÖS Genel Sekreteri Elcil, Afrika gazetesine yönelik linç girişimine destek veren Beyarmudu, Büyükkonuk ve Paşaköy Belediye başkanları hakkında Sayıştaya yaptıkları şikayetin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Deniz ABİDİN

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Afrika gazetesine yönelik linç girişimine destek veren Beyarmudu, Büyükkonuk ve Paşaköy Belediye başkanları hakkında Sayıştaya yaptıkları şikayetin takipçisi olacaklarını vurguladı.

“Belediye araçlarıyla Lefkoşa’ya personel taşıdılar”

Elcil, buradaki Elçiliğin de devreye girerek bazı belediyelerin arandığını ve bazı belediyelerin eyleme personel gönderdiğini kaydetti. Elcil, belediye meclislerinin bu eyleme katılım için idari izin verdiğini belirterek, belediyelerin araçları kullanılarak personelin Beyarmudu, Büyükkonuk ve Paşaköy’den Lefkoşa’ya personel taşındığını söyledi. Elcil, bu davranışın yasayı, görev ve sorumlulukları aşan bir eylem olduğunu belirterek, belediye meclisinin idari izin verme yetkisinin olmadığını kaydetti.

“Belediye Meclisi personeline idari izin veremez”

Elcil, sendika olarak bunları sorguladıklarını söyleyerek, “Bu ülkede eğer ki yasa varsa biz yasaların uygulanmasını istiyoruz. Belediye başkanı ve meclisi karar alıp da personeline idari izin veremez. Bu devleti zarara uğratmak demektir. Dolayısıyla bu kişiler hakkında soruşturma açılması gerekir. Bunu da yapması gereken Sayıştaylıktır” diye konuştu.

Elcil, konuyla ilgili geçtiğimiz cuma günü Sayıştaylığa bir mektup yazdıklarını ifade ederek, beraberinde belgeleri de sunduklarını kaydetti.

Şener Elcil, sivil toplum ve demokratik bir kitle örgütü olarak görevlerinin bu gibi istismarların önüne geçmek olduğunu dile getirerek, Sayıştaylığın bu olayın üzerine gidip gitmeyeceğini takip edecek olanın hükümet olduğunu belirtti.

“Hükümet konunun üzerine gitmelidir”

Elcil, “Hükümet konunun üzerine gitmelidir” diyerek, siyaseten bu konunun üzerine gidileceğini düşünmediğini, bunun kendi şahsi görüşü olduğunu söyledi. Elcil, Sayıştaylığın da görevi olmasına rağmen bir soruşturma yapacağını düşünmediğini belirterek, “Sayıştaylık da tıpkı Savcılık gibi sipariş üzerine iş yapıyor” dedi.

“Devleti zarara uğrattılar, Sayıştaylık buna bakmalı”

Elcil, “Bu belediyeler devleti zarara uğrattı. Hükümet, bu işin takipçisi olmalıdır. Araçlara akaryakıt koydular ve bu insanları Lefkoşa’ya taşıdılar. Beyarmudu Belediye Başkanı personele bir de yemek veriyor. Bu yemeği kendisi mi ödedi? Sayıştaylığın buna bakması gerekir. Sayıştaylığın bu sunduğumuz belge üzerine bize bilgi vermesi gerekir. Bekleyip göreceğiz” diye konuştu.

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