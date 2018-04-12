BU KEZ OLACAK MI?

Haspolat kavşağında yıllardır ölüm yolu olarak adlandırılan ve birçok hayata mal olan yola yine bir üst geçit projesi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan projenin başlaması için talimat verdi.

Eniz ORAKCIOĞLU

Haspolat’ta yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) kavşağı, yılardır birçok kazaya sahne oldu. “Ölüm yolu” diye adlandırılan yol için gelmiş geçmiş birçok hükümet projelerden söz etti ancak uygulamada hiçbir adım atılmadı. UKÜ’de okuyan öğrenciler ve Haspolat’taki Belediye evlerinde ikamet eden vatandaşlar ve öğrenciler sürekli bu konuda isyanlarını dile getirerek, yol için önlemler alınmasını istedi. Ama bu isyan hep görmezden gelindi.

Birçok can kaybı yaşandı

Haspolat kavşağında, karşıdan karşıya geçmek isteyen öğrenciler, bariyerleri aşmak zorunda kalarak kazalara resmen davetiye çıkardı. Söz konusu alan, daha önce birçok kazaya ve can kaybına sahne oldu. Buna karşın, anayolu geçmeye çalışan öğrenciler, basılma tehlikesi altında karşıdan karşıya geçmeye devam ediyor.

Bölgeye önlem şart

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde Haspolat kavşağı yakınında alt geçit olmasına rağmen, yayaların yolun karşısına geçerken ağırlıklı olarak anayolu kullandığı da düşünüldüğünde o bölgeye biran önce önlem şart.

Yıllardır projeler için adım atılmadı

Dönem dönem seslerin yükselmesi ile hükümetlerinde gündemine gelen üst geçit projeleri, iş uygulama noktasına geldiğinde sonuca ulaştırılamadı. Hatırlanacağı üzere, 2016’nın Nisan ayında o dönemin Ulaştırma Bakanı, Haspolat kavşağının bulunduğu bölgeye üst geçit yapılacağını açıklamış, ancak proje hayata geçirilmemeşti.

Üst geçit müjdesi

Haspolat kavşağı yakınlarında sürekli kazalara sahne olan yol için geçtiğimiz günlerde yeni hükümetten de bir açıklama geldi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kavşağın batısındaki yaya geçidinin yerini alacak üst geçidin monte edileceği noktada, Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın’dan bilgi aldı. Bakan Atakan, üst geçitle ilgili proje çalışmalarının başlatılması konusunda talimat verdi.

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