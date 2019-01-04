BU KULÜBE GİRMEK İÇİN ZENGİN OLMAK YETMİYOR!

En renkli gece hayatına sahip 17 kent Eğlenmek, tatilin en önemli parçalarından biri. Güzel bir tatil geçirmek biraz da eğlenebilme ile doğru orantılı. Gezmek, yeni yerleri görmek, farklı tatları denemek kadar gece eğlenmek de tatili özel kılan ayrıntılardan. İşte dünyanın dört bir yanından en renkli gece hayatına sahip 17 kent.