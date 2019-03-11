BU MUTLULUK FOTOĞRAFLARDA KALDI!

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Ercan-İskele anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında İlter Taşpınar hayatını kaybetti. Polisten yapılan açıklamaya göre, kaza, saat 16:30 sıralarında, Ercan - İskele Anayolu 4-5 km'leri arasında yaşandı. Fatma Yakupoğluları yönetimindeki GS 918 plakalı araç, İskele istikametine doğru seyrettiği sırada sürücünün dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi ve karşı istikametten gelmekte olan İlter Taşpınar, yönetimindeki PR 959 plakalı aracın önünü tıkamasıyla gerçekleşen kazada, çarpmaya müteakip PR 959 plakalı araç yolun solundan çıkarak sol yan kısmı üzerine devrildi.



Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile PR 959 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Umut Çavuşgil Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan PR 959 plakalı araç sürücüsü İlter Taşpınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise tedavileri halen sürüyor. Hayatını kaybeden İlter Taşpınar, TAK çalışanlarından Ayşegül Taşpınar'ın iki kızından biriydi.