"BU NASIL İŞ?"

Adnan Hoca isimli vatandaş, yurt dışında tamir ettirdiği tüfeğini almak için gittiğinde kendisinden vergi ücreti talep edildiğini savundu

Melin DOBRAN

Adnan Hoca isimli vatandaş, yurt dışında tamir ettirdiği tüfeğe, Ercan Havaalanı’nda vergi ücreti ödediğini söyledi.

Hoca, “Ben bu tüfeği yurt dışında tamir ettirdim. Uçakla Kıbrıs’a getirttim. Üstelik polisten ve vergi dairesinden de tüm izinlerimi aldım. Tamir edilmiş tüfeğin uçak alanında nasıl olur da vergisi alınır ben bunu anlamıyorum” diyerek bu duruma tepki gösterdi.

“Polisten ve ticaret dairesinden izin aldım”

Hoca, durumu şöyle anlattı, “Ben bazen Kıbrıs’ta bazen de İngiltere’de yaşayan biriyim. 2004 yılında adıma kayıtlı olan tüfeğin, tetik sisteminde arıza meydana geldi. Ben de İngiltere’ye giderken tüfeği de beraberimde götürdüm. Üstelik polisten ve ticaret dairesinden gerekli izinleri alarak götürdüm. 2006 yılında tüfeği tamir ettirdim ve o dönem 70 pound ödedim. O dönem KTHY battığı için, Pegasus uçağı ile yurt dışına çıkacaktım ama tüfeğimi almadılar. 2014 yılında yine tüfeğimi Kıbrıs’a getirmek istedim, uçağa koymayız dediler. Geldim ve polise durumu anlattım. Geçtiğimiz Ocak ayında yine tatil amaçlı İngiltere’ye gittim. Arkadaşlarıma, tüfeği nasıl getirtebilirim diye sordum soruşturdum. Bana Pegasus’un artık tüfek getirtebildiğini söylediler.

“Polis polisin verdiği yazıyı tanımıyor mu?”

Bana tüfeğin kapalı kutusunda ve kilitli olarak geleceğini söylediler. Ben de o şekilde tüfeği, görevliye teslim ettim. Ben Kıbrıs’a geldim, tüfek gelmedi. Ercan Havaalanı’ndaki görevliye söyledim, bana tüfeğin İstanbul’da takıldığını söyledi. Sonra tüfek geldi. Tekrardan polise ve ticaret dairesine gidip, tüfeği alabilmek için izin aldım. Ercan’a gittim ve tüfeği unutulan eşyalar bölümüne koymuşlardı. Tüfeği almak için görevlinin yanına gittim, izinlerimi de gösterdim. Onun görevi olmadığı halde bana tüfeği neden 14 yıl İngiltere’de tuttuğumu sordu. Ercan’daki polis, polis müdürlüğünden aldığım yazıyı ya okumadı ya da anlamadı sanırım. Telefonda başka polisleri aradı ve beni de diğer insanları da orada epeyce bekletti.

“Tamir edilmiş tüfeğe vergi ödedim”

Bir polis memuru, polisin verdiği belgeyi okumaz mı? Bana tüfeği tamir ettirdim diye vergi ödemem gerektiğini söyledi. Tamiri yapılan tüfeğe ben neden 278 lira ödedim? Ödediğim para umurumda değil, beni öfkelendiren polisin verdiği izni diğer polisin tanımamasıdır. O kadar insan da ben de kuyrukta bekledik. Bana göre bu Ercan’da yapılan hukuksuzluktur. Yasaları keyfi mi uyguluyorlar?”

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