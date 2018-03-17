BU OLAY ARAŞTIRILMALI

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nde eğitim gören 12 yaşındaki engelli kızın öğretmeni tarafından darp edildiği öne sürüldü. İddialara göre; isminin baş harfleri A.C.A olduğu belirtilen öğretmen, işitme engelli H.Ç. isimli kıza sandalye ile vurdu. Darp nedeniyle küçük kızın kolları morardı. Sabahları Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nde, öğleden sonra da ÖZEV’de eğitim gören kızın kollarındaki morluğu ilk olarak bir öğretmeni fark etti. ÖZEV’deki öğretmen kızın annesi Zalihe Cabaş’ı arayarak durumu bildirdi. Anne Cabaş ise soluğu poliste alarak şikâyetçi oldu. “Bu işin peşini bırakmam” diyen Cabaş, Diyalog’a konuştu ve bazı iddialarda bulundu.

Durumu öğretmeni bildirdi

Engelli çocuğun annesi Zalihe Çabas, kızının saat 13.00’e kadar, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nde, 13.00-18.00 saatleri arasında ise ÖZEV’de eğitim aldığını söyledi. Çabas, dün öğleden sonra ÖZEV’de bulunan bir öğretmenin kendisini arayarak, “Kızınızda bir sorun var ama söylemiyor, kolu da iyice morarmış durumda” dediğini ve diğer bir öğretmene, sabah öğrenim gördüğü Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nde bir öğretmeni tarafından dövüldüğünü aktardığını söyledi. Kızının okulun bitiş saatinin beklenmeksizin derhal Mağusa’ya gönderilmesini istediğini anlatan Zalihe Çabaş, kızı geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında şoka uğradığını ifade etti. Kızının kolunun morardığını, ne olduğunu sorduğu zaman, öğretmeni tarafından dövüldüğünü söylediğini belirten Çabaş, okul idaresini arayarak ilgili öğretmenin kim olduğunu öğrenmeye çalıştığını söyledi.

Sandalye ile vurdu

Cabaş iddialarını şöyle sürdürdü: Okulu aradığımda önce bana kızını stajer öğretmenlerden birinin darp etmiş olabileceğini söylediler. Ardından ise “Ahmet öğretmen yapmış” dediler. Polise şikâyet etmeyeyim diye öğretmenin soy ismini gizlediler. Kızım sakinleştikten sonra, olayı bir kez daha anlattı. Yaptığım araştırma sonucunda söz konusu öğretmenin soyadını öğrendim.

Vicdan kalmamış

Okul müdürü ve öğretmenlerin konuyu polise intikal ettirmemesi için kendisine defalarca ricada bulunduklarını anlatan Çabaş, kendisinin böyle bir durumu asla kabullenemeyeceğini belirterek, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne şikâyette bulunduğunu ve konunun Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne de aktarıldığını ifade etti. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağını belirten Çabaş, “Bu nasıl bir vicdandır. Çocuk sadece 12 yaşında ve işitme engelli birisi. Engelli çocuğa sandalye ile vuran birisi normal çocuklara kim bilir neler yapar” şeklinde konuşarak tepkisini dile getirdi.

Bu ikinci vaka

Kızının yaşadığı olayın ilk olmadığını da kaydeden Cabaş, çocuğunun daha önce de darp edildiğini ve okul idaresinin ricalarıyla bir defaya mahsus olarak konuyu polise intikal ettirmediğini, ancak bu kez asla sineye çekmeyeceğini söyledi. Cabaş, “Bugün benim çocuğuma, yarın başkasının çocuğuna olur” şeklinde konuştu.

Olay polise intikal etti

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Gazimağusa Polis Müdürlüğü, olayın Lefkoşa’da gerçekleşmiş olması nedeniyle durumu Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne aktardı. İşlem başlatan polis, Pazartesi günü Sosyal Hizmetler Dairesi’nin huzurunda, çocuktan alınacak ifadenin ardından öğretmen hakkında soruşturma başlatacak.

Diyalog