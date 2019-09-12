"BU OLAYDAN DERS ÇIKARMALIYIZ"

Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş, Çatalköy’de meydana gelen yangın ve patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Denktaş açıklamasında üzüntülerini paylaştı, bölge halkına ve silahlı kuvvetlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Demokrat Parti milletvekili Denktaş, Olayda can kaybı olmamasının büyük şans olduğunu ve bu olaydan ders çıkarılarak gerekli güvenlik tedbirlerinin daha da artırılması gerektiğini de belirtti.