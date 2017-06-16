BU ÖMER KİM?

Ercan Havalimanı’nın işletmesini alan T&T Airport’un büyük ortağı Taşyapı’nın sahibi Emrullah Turanlı, dün de açıklamalarına devam etti

Özgürgün suskunluğunu bozdu

“GÜVENİM TAM”: Başbakan Hüseyin Özgürgün, ülkede iki gündür gündem olan Ertuğruloğlu-Turanlı kavgasında ilk kez dün konuştu. Özgürgün, kabine üyelerine güven duyduğu vurgulayarak, “Hiç kimse hükümet üyelerine sermaye kılıcı sallamaya kalkamaz. Herkes haddini ve kendini bilmeli” dedi

Taşyapı’nın sahibi Emrullah Turanlı ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu arasında basın yoluyla devam eden kavgada üçüncü perdede bu kez Emrullah Turanlı, Ertuğruoğlu’nun açıklamalarına cevap verdi.

Ertuğruloğlu’nun dün Havadis aracılığıyla verdiği cevapta, “Ben Ömer Elmas’ı tanımazdım. Bu arkadaşı bana, Ankara’dan yardım istediğim arkadaşlar gönderdi, öyle tanıdım. Ben Turanlı ile bu konuda yalnız başıma baş edemeyeceğimi gördüğüm için Türkiye’den yardım istedim. Bana başarılı bir avukat diye Ömer Elmas’ı yolladılar” cümlesini ele alan Turanlı, “Kim bu Ömer? : Sayın bakan Türkiye’den neden yardım istedi? Kimden yardım istedi? Bu Ömer Elmas kimdir de bakanın Türkiye’den yardım istediği arkadaşları kendisine Ömer Elmas’ı tavsiye ediyor? Bana Türkiye’de de iş yaptırmamaya çalışanlar var” diyerek çıkıştı.

‘O adam’ olduktan sonra kavga başladı

Turanlı, bu parayı vermeyi reddetmesinin ardından can ciğer oldukları Ertuğruoğlu ile bir anda aralarının açıldığını ve “Sayın bakan bana Emrullah bey diye hitap ederken parayı ödemey reddetmemizin ardından o adam diye hitap etmeye başladı’ dedi.

Turanlı, “Kendi siyasi oyunlarına beni alet etmesinler. Beni bu oyunlara alet ettikçe pislikleri millete anlatacağım. Sayın bakan konuşmalarına dikkat etsin, bana bu adam diye hitap edemez. O mafya ayaklarını gitsin başkalarına yapsın” dedi.

“Ödeseydim her şey güllük gülistanlıktı”

Turanlı, Genç TV’de katıldığı Aysu Basri Akter’in programında Ertuğruloğlu’nun istediğini iddia ettiği parayı ödemesi durumunda her şeyin güllük gülistanlık şekilde devam edeceğini kaydetti. Tüm mevzuların bu noktada başladığını kaydeden Turanlı, ipin ucunun buradan koptuğunu belirtti.

“Yine olsa yine ödemem”

Denetleme parasının denetlenen tarafından ödenmesinin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını kaydeden Turanlı, “Ben bugün de o parayı ödemem. Yarın da ödemem. Benim yatırımlarımı korumakla sorumludurlar” diye konuştu.

Bakan vahim suçlar işliyor

Turanlı, Tahsin Ertuğruloğlu’nun yaptığı açıklamalarla vahim suçlar işlediğini ifade ederek, “sayın bakan yaptığı açıklamalarla beni hedef gösteriyor. Bu yaptığı ciddi suçtur. Ciddi de cezaları vardır” diye konuştu.

“Bakanın herhalde aşık olduğu firmalar vardı”

Turanlı, “Bakan diyor ki ben bu şirketin adını duyunca durur iki kez düşünürüm. Ben bu ihalede yüzde 45 kar payı verdim onun aşık olduğu firmalar yüzde 30 kar payı verdi. Bu firmaya verilmeyecekti diyor. Bu açıklamalar vahim” açıklamalarını kullandı.

“Nefret suçu davası açacağım”

Turanlı, yatırımcıların zarara uğradığında gidecek yerlerinin hukuk mahkemeleri olduğunu söyleyerek Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu hakkında nefret suçu davası açacağını açıkladı. Bugüne kadar tüm sorunlarını hukuk yoluyla çözdüğünü belirten Turanlı, bundan sonra da bu yolla sorunları çözmeye devam edeceğini belirtti.

Kim bu Ömer?

Turanlı, “Sayın bakan Türkiye’den neden yardım istedi? Kimden yardım istedi? Kim bu Ömer? Bu Ömer Elmas kimdir de bakanın Türkiye’den yardım istediği arkadaşları kendisine Ömer Elmas’ı tavsiye ediyor. Bana Türkiye’de de iş yaptırmamaya çalışanlar var. Sayın bakan güçlü bir bakan. Nefret suçu işliyor. İnsanları üzerime yolluyor. Bu devletin savcı ve hakimlerini göreve davet ediyorum. Ne kadar meczup varsa benim üzerime salıyor. Hayatımdan şüphe duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Özgürgün suskunluğunu bozdu

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakanlığını yürüttüğü kabine üyelerine güven duyduğu ve onların tarışmasız teminatı olduğunu vurgulayarak, “Hiç kimse hükümet üyelerine sermaye kılıcı sallamaya kalkamaz.Herkes haddini ve kendini bilmeli” dedi.

Başbakan Özgürgün, KKTC’nin bir hukuk devleti olduğunu, hukukun üstünlüğünün tartışılmaz bulunduğunu ifade ederek, atadığı bakanların icraatlarındaki sorumluluğunun da, buna bağlı yetkilerinin de bilincinde olduğunu kaydetti.

Başbakan Özgürgün’ün, son günlerdeki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“Kıbrıs konusunda önemli bir dönemecin arifesinde, ülke gündemini gereksiz yere meşgul eden, halkımızın huzurunu bozan, hükümet icraatlarını gölgeler nitelikte, özelde kişiselleştirilerek inatla sürdürülen tartışmaların ülkemiz yararına olmadığı gibi, siyasi avantaj sağlamaya çalışanların da asla kazanımı olamaz.

Başkanlığını yürüttüğüm 14 aylık bu hükümet, bu süreçte enkaz edebiyatı yapmadan, mazeret üretmeden, boş laf etmeden, halka hizmet yolunda, günü kurtarma adına değil yarınlara yönelik öncelikle doğruları yapmaya çalışmıştır. Hükümetimizin ajandasında hizmetten başka gailesi ya da hesabı olmamıştır, olmayacaktır. Bizim ufkumuzda, inandığımız devletimize ve iradesine saygı duyduğumuz halkımıza, hizmet vardır.

İktidarlar belirli bir süre ülkeyi yönetmek için Halkın emaneten verdiği görevlerle donatılan siyasi kuruluşlardır. İktidar döneminde esas olan, ülke ve ülke insanının kendisidir. Elbette ülkeye hizmet adına icraat yapanların takdir edilmesi yanında eleştirilmesi de doğaldır ve kaçınılmazdır.

Demokrasi gereği her türlü eleştiri hakkına sahip olunsa da önemsediğimiz, değer verdiğimiz yatırımcı, işadamı dahil, hiç kimse hükümet üyelerine sermaye kılıcı sallamaya kalkamaz, haddini aşamaz. Herkes önce kendini ve haddini iyi bilmelidir.

KKTC bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü tartışılmazdır.

Başbakan olarak, başkanlığını yürüttüğüm ve güven duyduğum kabine üyelerinin tartışmasız teminatıyım. Atadığım bakanların icraatlarındaki sorumluluğumun da, buna bağlı yetkilerimin de bilincindeyim. Herkese bu vesileyle bir kez daha önemle hatırlatırım. “

Toparlanıyoruz polis ve Meclis’i devreye soktu

Toparlanıyoruz Hareketi, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu hakkında basında çıkan iddiaların ciddi olduğunu ve ihbar olarak kabul edilebileceğini belirterek, konunun araştırılması için polise ve Meclis’e başvurduklarını duyurdu.

Toparlanıyoruz Hareketi’nden yapılan açıklamada, “14 Haziran’da basına yansıyan Ercan Havalimanı işletmecisi ve Taşyapı Grup yetkilisi Emrullah Turanlı’nın Bakan Tahsin Ertuğruloğlu’nun kendisinden rüşvet talep ettiğini, elinde belge/delillerin de bulunduğu iddiaları üzerine temiz toplum, temiz siyaset ilkeleri doğrultusunda harekete geçtik” denildi.

Bu iddiaların ciddi olduğunu, ihbar olarak ele alınabileceğini belirten Toparlanıyoruz Hareketi, soruşturma için Polis Genel Müdürlüğü’ne ve KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanlığı’na dilekçe verildiği açıkladı.

Açıklamada, soruşturmanın suçluların tespiti, suçsuzların aklanması için önemli olduğu kaydedildi.

Kupuraltı 1-2: T&T ile Ulaştırma Bakanlığı arasında denetim ücretinin kimin tarafından ödeneceğine dair yapılan yazışmalarda, bakanlık bu paranın T&T tarafından ödenmesi gerektiğini belirtirken, şirket ise ödemeyi yapmayacağını ifade ediyor. Ardından ise T&T Şirketi bir yazı daha yazarak bu 2 ödemeyi yaptığını ancak hiçbir şekilde devam ödemeleri yapmayacağını bakanlığa bildiriyor

Havadis