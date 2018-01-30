BU PEYNİRİ SAKIN ALMAYIN!

Aklımızın ucundan bile geçmeyecek hilelerle, bazen tükettiğimiz gıdalarla kandırılıyoruz ve haliyle sağlığımızı büyük riske atmış oluyoruz. Dolayısıyla artık gözümüzü açma vakti. Size vereceğimiz ipuçlarıyla artık kaliteli peyniri anlayabilecek, yapılan sahtekârlıklara kanmayacaksınız.



Peynirlerin içerisine raf ömrünü uzatmak için kireç katarak daha beyaz ve canlı görünmesini sağlıyorlar. Bu nedenlerden dolayı beyaz peyniri seçerken, kalıbı düzgün ve kesilen bu kalıbın her kenarlarının birbirine eşit olduğuna dikkat edin.

Peynirin renkli, parlak ve canlı duruyor olmasına dikkat edin.

Mat, kirli beyaz ya da sarımsı bir hali varsa o peynirden uzak durulmalı.

Peynirin kokusu da son derece önemli. Alırken şuna dikkat edin; küf, sabunumsu ve amonyak kokusu olmamalı.

Kapalı peynir alırken ambalajına dikkat edilmeli ve son tüketim tarihi dikkate alınmalı.