BU SAADET ÇOK SÜRMEZ!

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, DP, CTP, HP’den çıkan “dörtlü koalisyona evet” kararının ardından, değerlendirmelerde bulundu

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)ve Demokrat Parti (DP)’nin dörtlü koalisyona “evet” kararlarını, “Çok sürmez” şeklinde yorumladı. Tatar, gerçekçi bir değerlendirme yapmak için henüz çok erken olduğunu kaydetti ancak “dört patronlu” bu koalisyonun ömrünün çok uzun olmadığını ve ülkeyi sıkıntılı günlerin beklediğini belirtti.



Tatar, Demokrat Parti’nin kendileriyle ılımlı görüşmeler yaptığını ancak YDP ile sıkıntıları olduğunu bildiğini de kaydederek, UBP’nin tüm bu gelişmeler yaşansa da halkın en çok oyunu alan ve 21 vekile sahip parti olduğunu hatırlattı. “UBP’nin hükümet dışında kalması, siyasetin doğasına aykırıdır” diyen Tatar, farkın ortada olduğunu, ancak bunun dikkate alınmadığını ve kurulacak hükümetin çok uzun ömürlü olmayacağını dile getirdi. Tatar, “ Dört farklı patronlu bir hükümetten bahsediyoruz. Bu şekilde ne kadar ileriye gidebilirler? Dört ayrı fikir, dört ayrı patron... Ve bu partilerin ideolojik anlamda da büyük farklılıkları var. Ülkeyi çok sıkıntılı günler beklemektedir. Bu ülke bir erken seçimi daha kaldıramaz. Maliyeti çok büyük olur. Halk da verilen bu karardan memnun değildir, iradesine karşı gelmiştir. Önümüzde bütçe görüşmeleri ve seçim yasası vardır. Çok kolay günler geçireceğimize inanmıyorum” dedi.

Star Kıbrıs