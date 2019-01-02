Bu sefer bakın neyi altın kaplattı!

Yeni yılı sahnede karşılayan Bülent Ersoy, konser öncesi samimi açıklamalarda bulundu.

Taktığı takılarla adından söz ettiren Diva, evindeki tuvalet ve banyodaki muslukların altın kaplama olduğunu söyledi.

2019 yılını sahnede karşılayan Diva Bülent Ersoy, konser önce Kanal D ekranlarından yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının magazin müdürüne samimi açıklamalarda bulundu.

"EVİMDEKİ ODALARIN KAPILARI ŞİFRELİ"

Yalnız olmayı sevdiğini ve evde herhangi bir ses tahammülünün olmadığını söyleyen Diva, "Evde bir ses olduğunda aklımı oynatırım. Ben istediğim vakit evime biri gelebilir. Benim evime kolay kolay kimse gelemez, yatılı kadın kullanmıyorum ben gece evde kimse olmaz. Kapılarım da da özel elektronik kilitlerim vardır ve bütün kapılar şifrelenir." dedi.

TUVALET VE BANYOSUNDAKİ MUSLUKLARI ALTIN KAPLAMA

Her daim gösterişli takıları ve kıyafetleriyle adından söz ettiren Diva, herkes tarafından merak edilen sır gibi gizlediği evinin tuvalet ve banyosundaki muslukların alın kaplama olduğunu söyledi.

YENİ YILDA TARKAN'LA DÜET YAPACAK

Kendisine Tarkan'la yapacağı düet hatırlatılan Bülent Ersoy, geçtiğimiz yıl çok konuşulan ve bir türlü gerçekleşmeyen düetle ilgili olarak "Tarkan geçtiğimiz gün aradı ve gönül koyar gibi sordu düet ne olacak diye… Eh çocuk nezaketinden oturduğun yerde kaldın da diyemiyor. Ama bu defa Allah'tan bir mani olmazsa yeni yılın ilk haftalarında bu düeti gerçekleştireceğiz" dedi.

"TAKLİTLER ASLINI YAŞATIR"

Kendisine bir tiyatro oyununda kendi taklidini yapan Yılmaz Morgül'ün sorulması üzerine Bülent Ersoy ilk olarak "O çocuk tiyatro mu yapıyor?" şeklinde bir tepki verdikten sonra Yılmaz Morgül'ün kendi taklidini yapmasıyla ilgili olarak "Taklitler aslını yaşatır, iyi huylu saygılı bir çocuktur. Şimdi kötü bir şey söylemeyeceğim" yorumunda bulundu.