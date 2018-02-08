Bu sefer gerçek Survivor'da!

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2018 All Star'da Gönüllüler takımında yer verdiği Firuze Gamze Aksu, Recep İvedik 4 filminde oynamıştı.

Survivor'da geçen Recep İvedik'te rol alan Gamze Aksu'nun bu kez gerçekten Survivor'a katılması dikkat çekti.

Survivor 2018'de Gönüllüler takımında açıklanan yarışmacılar arasında dikkat çeken isimlerden biri Gamze Aksu oldu.

Maldivler'de geçen 'Recep İvedik 4' filminde rol gereği Survivor'a katılarak yarışmacı olan Aksu, bu kez gerçekten Survivor katılıyor.

Aksu, Recep İvedik filminin yanı sıra birçok reklam ve projede de yer aldı.

Aksu ayrıca bazı mekanlarda çıkarak şarkıcılıkta yapıyor.