BU SİVİL DARBEDİR!

Özgürgün: Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, dün akşam toplanarak, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'ü hükümet kurma çalışmaları için yetkilendirdi. Parti Meclisi kararı oybirliğiyle alındı.

Hüseyin Özgürgün, Parti Meclisi toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Parti Meclisinde alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.



İlk olarak 7 Ocak Erken Genel Seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Özgürgün, seçimlerde UBP’nin 6 ilçede en çok oy alarak birinci parti olduğunu, ikinci gelen partiyi neredeyse ikiye, üçüncü gelen partiyi ise neredeyse 3 katlayarak önemli bir sonuca ulaşıldığını anımsattı.



Seçim sonuçları hakkında kısa bir hatırlatma yapan Başbakan Özgürgün, değerlendirilmeyen yüzde 11 oranındaki oyların da büyük bölümünün UBP’nin oyları olduğunu tespit ettiklerini söyleyerek, bunun da UBP’nin aslında yüzde 40-42 bandında olduğunu gösterdiğini ifade etti.



“HALKIN İRADESİNE VE SEÇİM SONUÇLARINA SAYGILIYIZ”



Halkın iradesine ve seçim sonuçlarına saygılı bir parti olduklarını vurgulayan Özgürgün, bunun da demokrasinin bir gereği olduğuna işaret etti. Başbakan Özgürgün şöyle devam etti:



“Bu ülkede hükümeti halkımızın iradesinin belirlediğini tespit ettik. UBP Parti Meclisi bu tespiti yaparak halka rağmen ahkam kesilmemesi gerektiğini söyleyerek, seçim sonuçlarını bu noktada değerlendirmiş ve UBP Parti Meclisi 7 Ocak Erken Genel Seçimlerine yansıyan halk iradesini değerlendirdiği toplantısında yüzde 35.58 oy oranıyla 21 milletvekili elde eden, seçimin mutlak galibi UBP’nin hükümet kurma görevini alacak Genel Başkan Hüseyin Özgürgün’ün bu süreçteki çalışmalarında UBP adına yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar vermiştir.”



Başbakan ve UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.



“BU BİR SİVİL DARBEDİR”



Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hükümeti kurma görevini 4’lü koalisyon kurabileceğini söylemesi halinde Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne verip veremeyeceğini sorması üzerine Özgürgün, şöyle konuştu:



“Bu mutlak seçim sonucundan sonra halka rağmen böyle bir oluşumun konuşulduğunu duyuyoruz. Açıkçası bu bir sivil darbedir. Bu seçim sonuçlarına ve halka rağmen yapılmış bir darbe olur. Biz bu noktada mutlaka bunun değerlendirilmesi UBP Parti Meclis tarafından yapıldı. Teamüller ve sonuçta seçim sandığında halkın iradesi gereği bir görevlendirme yapılmasını sayın Cumhurbaşkanı’nın da bu doğrultuda davranacağını düşünüyoruz. Onun için bu noktada sandıktan ciddi yenilgiyle çıkmış partilerin bugün ülke yönetimine talip olmalarını çok mantıksız buluyoruz. Bugüne kadar olan bir çok seçimde ilk defa karşılaştığımız durum olarak değerlendiriyoruz.”



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da seçimin mutlak galibi UBP’nin Genel Başkanı’na hükümeti kurma görevini tevdi etmesi gerektiğini düşündüklerini ifade eden Özgürgün, bunun aksinin demokraside düşünülmemesi gerektiğini kaydetti.



Özgürgün, sistemin getirdiği bu noktada başka partilerin 4’lü-5’li koalisyonlar deneyecekse ve UBP hükümeti kuramazsa, o zaman Cumhurbaşkanı’na görevi geri iade edeceklerini söyledi.



Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’la bugün yaptığı görüşmenin sorulması üzerine ise Özgürgün, kendisinin bu ülkenin Başbakan’ı, Serdar Denktaş’ın da Başbakan Yardımcısı olduğunu ve ülkenin hükümeti kurmaktan ayrı başka sorunları da olduğunu kaydetti.



Hükümet kurma konusunda bazı partilerin ilk günden bir irade ortaya koyduklarını, dolayısıyla çok fazla seçenekleri kalmadığını belirten Hüseyin Özgürgün, o anlamda gelinen durumla ilgili Serdar Denktaş’la bir konuşma yaptıklarını, ancak henüz bir resmi bir görevlendirme olmadığı için hükümet düzeyinde, normal bir görüşme yaptıklarını, öyle hükümet için yapılmış özel bir görüşme olmadığını belirtti.