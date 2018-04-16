Bu sözler kavga çıkartır!

Galaya davetli isimler arasında olan Deniz Akkaya, bir film projesinde yer alacağını ve başrolde çok yakışıklı bir jönün olduğunu söyledi.

"O GENELDE BEL ALTI KONULAR KONUŞUR"

Bu konuşmanın üzerine muhabirlerin "Hülya Avşar'ın açıklamasına benzer bir açıklama yaptınız" sözlerine ünlü model, "O genelde bel altı konulara girer. Ben oyunculukla ilgili konuşuyorum" diyerek cevap verdi.

"KIZ ÇOCUKLARINI YANLIŞ ETKİLİYOR"