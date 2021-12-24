Bu sözler kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi

Yapmış olduğu simit çıkışıyla eleştiri oklarının hedefi olan Hülya Avşar'a en ilginç tepki Tuğba Ekinci'den geldi. Sosyal medyadan Hülya Avşar'ın fotoğrafını paylaşan Ekinci, "Simit yiye yiye simit oldun zaten" notunu düştü.

İçerisinde bulunduğumuz ekonomik durumu yorumlayan Hülya Avşar'ın "Mutlaka bu tür günleri ve bu zamanları öngörüp, biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız" şeklindeki sözleri büyük tepki çekti.

"HİÇBİRİNİZİ TAKMIYORUM"

Avşar gelen tepkiler üzerine de kendine savundu. Avşar, açıklamasında "Simite takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum" ifadelerine yer verdi.

"SİMİT YİYE YİYE SİMİT OLDUN"

Hülya Avşar'a en ilginç tepki ise Tuğba Ekinci'den geldi. Sık sık polemikleriyle gündeme gelen Ekinci, yıldızının hiçbir zaman barışmadığı Avşar'ın bir fotoğrafını paylaşarak "Simit yiye yiye simit oldun zaten" yorumunda bulundu.

İşte Ekinci'nin o paylaşımı;

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