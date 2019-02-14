Bu teknik ile selilütlerinizden kurtulun!

Kuru Fırçalama Nedir? Kuru Fırçalama Vücutta Nelere İyi Gelir?

Kuru fırçalama terimini son zamanlarda sıklıkla duyuyoruz. Peki kuru fırçalama nedir? Vücutta nelere iyi gelir?

Kuru fırçalama, dünyaca ünlü isimlerin de kullandığı bir teknik. Son dönemlerde bir hayli popüler olan kuru fırçalama, kan akışını hızlandırarak cildi tazeliyor. Aynı zamanda pek çok cilt problemine de iyi geliyor.

Kuru fırçalama tekniği nelere iyi geliyor?

Kuru fırçalama tekniği, yukarıda da belirttiğimiz gibi kan akışını sağlar. Bu özelliği ile cildin alt katmanında bulunan yağları yumuşatır ve selülitleri yok eder.

Ciltteki pürüzlere de iyi gelen kuru fırçalama, ölü derilerden kurtulmanıza yardımcı olur. Fırçalama sırasında sinir uçlarınız uyarılır bu nedenle enerjiniz artar. Cildinizin yanı sıra siz de kendinizi yenilenmiş hissedersiniz.

Kuru fırçalama nasıl yapılır?

Kuru fırçalama yapmak için öncelikle eczane ya da bir bakım mağazasından bu işleme uygun, sert olmayan bir vücut fırçası edinmelisiniz.

Fırçayı, adından da anlaşılacağı üzere vücudunuz kuruyken kullanmalısınız. Vücudunuzun her yerini dairesel hareketelerle fırçalayın. İşlem sonrası vücudunuzu nemlendirmeyi de unutmayın.

Kuru fırçalama tekniğini duştan önce uygulayabilirsiniz. Bu tekniği haftada birkaç defa uygulamak yeterli olacaktır.

Kuru fırçalama yaparken bunlara dikkat edin