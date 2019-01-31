Bu tip hamilelikte dikkatli olmak şart!

Hidatidiform mol (Molar gebelik) nedir? Hidatidiform mol nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

"Molar Gebelik" veya halk arasında "Üzüm Gebeliği" olarak bilinen Hidatidiform mol (Molar gebelik) nedir? Hidatidiform mol nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

1.200 gebelikte yaklaşık 1’i etkileyen ve genellikle erken gebelikte çok nadir olarak görülen Hidatidiform mol hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Hidatidiform mol (Molar gebelik) nedir? Hidatidiform mol nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

HİDATİDİFORM MOL (MOLAR GEBELİK) NEDİR?

Hidatidiform mol (HM), hamileliğin başlangıcında rahim (uterus) içinde oluşan nadir bir kitle veya büyümedir. Gestasyonel trofoblastik bir hastalık türüdür (GTD).

İki tür molar gebelik, tam molar gebelik ve kısmi molar gebelik vardır. Tam bir molar gebelikte, plasental doku anormaldir ve şişmiş ve sıvı dolu kistler oluşturuyor gibi görünmektedir. Fetal doku oluşumu da yoktur. Kısmi molar gebelikte, normal plasental doku ile birlikte normal plasental doku olabilir. Ayrıca bir fetüs oluşumu olabilir, ancak fetus hayatta kalamaz ve genellikle hamileliğin erken döneminde düşük yapar.

HİDATİDİFORM MOL BELİRTİLERİ

Bir molar gebelik, ilk başta normal bir gebelik gibi görünebilir, ancak çoğu molar gebelik, aşağıdakiler de dahil olmak üzere spesifik belirti ve semptomlara neden olur:

İlk trimesterde koyu kahverengi ila parlak kırmızı vajinal kanama

Şiddetli mide bulantısı ve kusma

Bazen grapelike kistlerin vajinal geçişi

Pelvik baskı veya ağrı

Molar bir hamilelik belirtileri veya semptomları yaşarsanız, doktorunuza veya hamilelik bakımı sağlayıcınıza danışın. A molar gebeliğin diğer belirtilerini tespit edebilir, örneğin:

Hızlı uterin büyümesi

Yüksek tansiyon

Preeklampsi (20 haftalık gebeliğin ardından idrarda yüksek tansiyon ve proteine neden olan bir durum)

Yumurtalık kistleri

Anemi

Aşırı aktif tiroid (hipertiroidizm)

HİDATİDİFORM MOL NEDENLERİ

Molar gebelik, anormal döllenmiş bir yumurtadan kaynaklanır. İnsan hücreleri normal olarak 23 çift kromozom içerir. Her çiftin bir kromozomu babadan, diğeri ise anneden gelir.

Tam bir molar gebelikte, boş bir yumurta bir veya iki sperm tarafından döllenir ve genetik materyalin tamamı babadan gelir. Bu durumda, annenin yumurtasından çıkan kromozomlar kaybolur veya etkisiz hale getirilir ve babanın kromozomları çoğaltılır.

Kısmi veya eksik bir molar gebelikte, annenin kromozomları kalır, ancak baba iki takım kromozom sağlar. Sonuç olarak, embriyoda 46 yerine 69 kromozom bulunur. Bu, en sık iki spermin bir yumurtayı döllemesi durumunda oluşur ve bu, babanın genetik materyalinin ekstra bir kopyasıyla sonuçlanır.

HİDATİDİFORM MOL TEDAVİSİ

Tedavi, anne adayında bulunan üzüm gebeliğinin?küretaj yöntemi ile boşaltılmasıdır. Ancak tedavinin yapılacağı sırada hastanın mevcut olan şikayetleri, kanamanın oranı, kadının yaşı, çocuk isteği de dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.

Hasta, üzüm gebeliğinin bir kısmını vücudundan atılarak hastaneye gelinirse, bununla beraber rahimi küçüldüğü ve sert olduğu da teşhis edilirse, keskin kürtaj ile derhal hamilelik boşaltımı gerçekleştirilebilir.

Ancak rahimin daha büyük ve gevşek olması halinde ise, yapılması gereken şey vakum ile kürtaj, daha sonrasında ise keskin kürtaj işlemleri gerçekleştirilmesidir. Bu yöntemler sayesinde üzüm gebeliğinin tümü rahimden boşaltılır.

Daha önce düşürmemiş, kanaması olmayan olgularda teşhisin koyulması halinde, hastanın genel sağlık durumu göz önüne alınarak en kısa sürede hamilelik boşaltılması gerçekleştirilir. Üzüm gebeliği ile alakalı olarak seyir eden tiroid bezinin aşırı çalışması, yüksek tansiyon, hızlı veya yavaş gelişmiş kan kaybı, kansızlık, vücut sıvısın azlığı ve solunum sıkıntısı gibi durumlar da, uygun tedavi ile düzeltilmesi için uğraşılır.

Hasta çocuk yapmak istemiyor ise, rahim alınması etkin bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır.

İşte uygulanacak tedavi prosedürleri;

Aspirasyon küretaj (Sadece kürtaj işlemi yapılır ve bu en sık kullanılan yöntemdir)

Rahmi kasmaya yaran oksitosin prostoglandin gibi ajanlar

Histeretomi (rahim ameliyat ile açılır ve içi boşaltılır)

Histerektomi (rahimin alındığı ameliyat tipidir)

Molar hamilelik tedavisi tamamlandıktan sonra, doktorunuz molar dokunun kalmadığından emin olmak için HCG seviyenizi altı aydan bir yıla kadar izlemeye devam edebilir.

Hamilelik HCG düzeyleri normal bir hamilelik sırasında da yükseldiğinden, doktorunuz tekrar gebe kalmaya çalışmadan önce altı ila 12 ay beklemenizi önerebilir.

ERKEN TANI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Normal şartlarda, bütün hamileliklerde,?5 ile 6. hamilelik haftasının içerisinde hamileliğin bulunup bulunmadığı, bebeğin kalp atışının saptanması ve yerleşim yerinin tespit edilmesi amacı ile düzenli bir şekilde ultrasonografi yapılması gereklidir.

Gerçekleşen bu inceleme esnasında, üzüm gebeliği bulunuyor ise, zaten hemen saptanır. Buna takviye olarak, hamilelik testi olan?beta hcg testi yapıldığı zaman, beklenen değerin çok üzerinde bir değere ratlanmaktadır.

Burada asıl önemli olan, daha önceden üzüm gebeliği geçiren anne adaylarının, bir sonraki hamileliklerinde yeniden nüks etme riski olması sebebinden dolayı, daha erken dönem içerisinde doktora başvurmaları gerekmektedir.