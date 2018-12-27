Bu ufak iğneler onlarca hastalığı tedavi ediyor!

Akupunktur nedir? Akupunktur ne için kullanılır? Akupunkturun faydaları nelerdir?

Çin'de binlerce yıl önce geliştirilen, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim adamları tarafından yürütülen çok sayıda yeni çalışmada akupunkturun ağrı ve bulantı tedavisinde en azından orta derecede etkili olduğu bulunmuştur. Peki, Akupunktur nedir? Akupunktur ne için kullanılır? Akupunkturun faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Vücuttaki belirli noktaların uyarılmasını gerektiren, genellikle cilde nüfuz eden bir iğne ile, ağrıyı hafifletmek ya da çeşitli sağlık durumlarını tedavi etmek için yardımcı olan tamamlayıcı bir tıbbi uygulama olan akupunktur hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Akupunktur ne için kullanılır? Akupunkturun faydaları nelerdir?

AKUPUNKTUR NEDİR?

Akupunktur, bir kişinin vücudunun belirli noktalarına, çok çeşitli derinliklere çok ince iğnelerin sokulmasını içeren bir tedavi şeklidir.

Araştırmalar, ağrının hafiflemesine yardımcı olabileceğini ve çok çeşitli diğer şikayetler için kullanıldığını ileri sürmektedir.

Akupunktur, vücuttaki enerji dengesizliklerini düzeltmeye odaklanmış tam bir tıbbi protokoldür. Çin’deki başlangıcından 2,500 yıl önce, akupunktur geleneksel olarak hastalığın önlenmesi, teşhisi ve tedavisi ile genel sağlığı iyileştirmek için kullanılmıştır.

AKUPUNKTUR NE İÇİN KULLANILIR?

Akupunkturun amacı vücudun her tarafına akan enerji dengesini teşvik etmek ve iyileştirmek olduğu için, akupunkturun yararları duygusal rahatsızlıklardan (anksiyete, depresyon) sindirim şikayetlerine (bulantı, kusma) kadar geniş bir yelpazeye yayılabilir. irritabl bağırsak sendromu). Bir yaralanma nedeniyle veya romatoid artrit gibi kronik dejeneratif hastalıklar ile ilişkili olan ağrı sendromları için faydalı olabilir. Ayrıca migren veya Parkinson hastalığı gibi nörolojik problemlerin tedavisinde veya felç geçiren bireyler için rehabilitasyon stratejisinde de yardımcı olabilir. Sinüzit ve astım dahil olmak üzere solunum yolları, birçok jinekolojik rahatsızlık ve infertilite gibi durumlar akupunktur ile rahatlatılmıştır. Akupunktur ayrıca yorgunluğu ve bağımlılığı azaltmak ve genel iyilik halini arttırmak için faydalı olduğunu kanıtlamıştır.

ABD’deki çalışmalar akupunkturun kronik bel ağrısı, diş ağrısı, migren ağrısı, fibromiyalji ve osteoartrit semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olabileceğini göstermektedir. Travma sonrası stres bozukluğu gibi duygusal ağrı sendromlarının tedavisinde ve kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın kontrol edilmesinde yardımcı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, in-vitro fertilizasyon ile birlikte kullanıldığında hamileliğin başarılmasında klinik başarı göstermiştir.

AKUPUNKTURUN FAYDALARI

Akupunkturun faydalarından bazıları şunlardır:

– Doğru bir şekilde yapıldığında güvenlidir.

– Yan etkileri oldukça azdır.

– Diğer tedavilerle etkili bir şekilde kombine edilebilir.

– Bazı ağrı türlerini kontrol edebilir.

– Ağrı kesici ilaçların uygun olmadığı hastalara yardımcı olabilir.

– Akupunktur kişinin strese karşı dayanıklılığını arttırır, hastalıklara karşı direnç mekanizmalarını güçlendirir.

– Akupunktur; alerji mekanizmalarını düzenler ve alerjik reaksiyonların (alerjik burun akıntısı, burun tıkanıklığı, ürtiker vb. gibi) kısa sürede iyileşmesine katkıda bulunur.

– Akupunktur; açlık duygusunu regüle eder ve biyolojik saati dengelemede yardımcı olur. Bu etkisi obezite(zayıflama) tedavisinde ki yerini öne çıkarır.

– Akupunktur; abstinans (yoksunluk) sendromunu tedavi ederek hastaların sigara, alkol, ilaç, yeme bağımlılığından kurtulmalarını sağlar.