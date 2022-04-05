"Bu ülkede başımıza ne geldiyse koltuk uğruna halkına ihanet edenlerden geldi"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından sert açıklamalar yaptı.

Harmancı’nın açıklaması şu şekilde:

“Belediyeler değişiklik yasasının güncellenmesi (reform veya toprak düzenlemesi değil) ve günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek noktaya gelmesi bu ülkede 10 yıldır masaya yatırılıyor.

Ne hikmetse hiçbir hükümet yasayı güncelleyemedi. Bir GÜÇ bunu istemiyor, Belediyeler nefes alırsa esas amaç olan toprak düzenlemesini kimse talep etmeyecek deniyor. Kıb-TEK’e ne yaptılarsa Belediyeler için de aynısını isteniyor. Batıranlardan hesap sorma yok, yasaları zamanında güncelleme yok, sonra “bakın biz söylemiştik hepsi battı” denecek.

Bu ülkede başımıza ne geldiyse korkak siyasetçilerden, koltuk uğruna halkına ihanet edenlerden geldi.”