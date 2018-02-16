BU VURDUMDUYMAZLIĞA DUR DEYİN!

Yaşanan onca ölümlü kazaya karşın, bazı sorumsuz şahıslar trafikte hem kendi hem de diğer insanların canını hiçe sayıyor.

Ahmet İKİDERELİ

Ülkede her geçen gün artarak devam eden trafik kazalarına bir de sorumsuz bazı araç kullanıcıları eklenince, kazalara adeta davetiye çıkarılıyor.

Kameraya takılan ı görüntü trafik konusunda yaşanan vurdumduymazlığın en bariz göstergesi.

Kamyonet en az kendi ağırlığında olan bir başka aracı taşımaya çalışıyor.

Yeni Bakış