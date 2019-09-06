Bu yağlar hem zayıflatıyor hem sıkılaştırıyor!

Zayıflatan ve sıkılaştıran yağlar nelerdir?

Bitkisel yağlar doğanın bize sunduğu mükemmel ürünlerdir. Bu doğal ürünler kimyasal içermeyen ve etkisini çabuk gösteren zararsız yağlardır. Kadınlar ince ve sıkı bir görünümün hayali ile yaşarlar. Çok fazla kilo problemi olmayan ve sıkılaşmak isteyenler bitkisel yağlar kullanarak yağ yakımını aynı zamanda sıkılaşmayı sağlayabilirler. Peki, zayıflatan ve sıkılaştıran yağlar nelerdir?

Yalnızca ince bir vücuda sahip olmak yetmeyebilir. Aynı zamanda fit bir görünümde olmak gerekmektedir. Ne kadar zayıf olursak olalım bazen vücutta sarkma, deride esneme gibi sorunlar ile karşılaşılabilir. İşte tam da bu anlarda gönül rahatlığı işe kullanabileceğiniz doğanın mucizevi ürünlerinden faydalanabilirsiniz. Sıkı, gergin ve pürüzsüz bir tene sahip olmak için bitkisel yağlardan faydalanabilirsiniz. Bölgesel olarak zayıflamak ve sıkılaşmak bu yağlar ile mümkün. Bu yağlar ciltte yağ yakımını sağlarken aynı zaman da cildin gerilmesini ve sıkılaşmasını sağlamaktadır. işte zayıflatan ve sıkılaştıran yağlar…

ZAYIFLATAN VE SIKILAŞTIRAN YAĞLAR

1. BİBERİYE YAĞI

Biberiye yağı tüketildiğinde yağ yakımını sağlarken cilde uygulandığında pürüzsüz ve ışıltılı aynı zamanda sıkılaştırıcı etkisi ile vücudun fit bir görünüme girmesine neden olur. Sürüldüğü bölgede ısıyı ve aktiviteyi artırarak yağ yakımını gerçekleştirir.

2. LAVANTA YAĞI

Lavanta yağı eşsiz kokusuyla rahatlatır. Cildin nemlenmesini selülüt ve sarkık ciltlerin toparlanmasını sağlar. Anti-aging etkisi ile zayıflatır ve sıkılaştırmaya yardımcı olur. Lavanta yağı cildin oksijen almasını, yenilenmesini ve pürüzsüz olmasını sağlar.

3. LAHANA YAĞI, YOSUN YAĞI VE KAKAO YAĞI

Lahana, yosun ve kakao yağı kan dolaşımını hızlandırır ve bölgesel yağların yakılmasını sağlar. Selülüt görünümü ortadan kaldırır ve vücudun sıkı ve pürüzsüz olmasını sağlar. Lavanta yağı, kakao yağı ve yosun yağını eşit miktara karıştırıp sorunlu bölgeye sürebilirsiniz. Streç filmle sararak 2 saat sonra durulayın. Düzenli kullanımda sonuçlara inanamayabilirsiniz.