Bu yazın şarkısı yalnız çiçek

KİZLARSORUYOR tarafından düzenlenen “2018 yazının favori şarkısı” anketi sonuçlandı.

Binlerce kişinin katıldığı ankette yazın en sevilen şarkısı Aleyna Tilki’nin seslendirdiği ‘Yalnız Çiçek’ oldu. Tilki oyların yüzde 59’unu aldı. Ankette Edis ‘Roman’ şarkısıyla ikinci, Hadise ‘Farkımız Var’ şarkısıyla üçüncü oldu. Demet Akalın ve Ömer Topçu’nun ‘Oh Olsun’ şarkısı ise dördüncü sırada yer aldı.