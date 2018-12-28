BU YIL ZEYTİNDE REKOLTE AZ

Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi yetkilileri, zeytinyağı ve ithalat konusunda basın toplantısı gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nda yer alan basın toplantısında konuşan Ez-KOOP Başkanı Hürrem Tulga, 8 yıllık çalışma sonucunda üç kooperatifin genel kurullarını yaparak, üreticiyi ve üretimi birleştirmek, üretimi ve kaliteyi artırmak, üretici ile tüketiciyi korumak, kayıt dışılığı ve kaçakçılığı engellemek için çalışmalarına başladığını anlattı.

Tulga,bu yıl zeytinde rekoltenin az olduğuna vurgu yaptı.Tulga, yağ miktarının her yıl üretilen rekoltenin üçte biri dahi olmadığını ve Tarım Dairesi’nin de katkıları ile bu tespitlerin yapıldığını söyledi.

Tulga,“bunun üzerine kontrollü olması için kooperatif olarak tarım bakanlığına başvuruda bulunduk.Yasal yollardan devlete parasını ödeyerek 25 ton zeytin yağını ithal ettik” dedi. Araştırılmadan asılsız haberlerin yapıldığını kaydeden Tulga, Kooperatif olarak üretimin devamlılığı yanında tüketicinin de sorumluluğunu taşımakta kararlı olduklarını kaydetti.Kooperatifin Yönetim Kurulu üyeleri de basın toplantısında görüş ve düşüncelerini paylaştılar.