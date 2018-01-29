BU YOL TEHLİKE SAÇIYOR!

Yağmurların yağması ile bazı yollarda yol güvenliği neredeyse hiç kalmadı. Bu yollardan bir tanesi de Geçitkale ile Tatlısu arasındaki anayol.

Bahadır AYNA

Yol üzerindeki toprak ve kaya parçaları yağmur sonrasında adeta yola döküldü. Yamaçtan yola doğru devrilen taşlar yolu kullananların yol emniyetini tehdit ediyor. Birçok yerde dağdan yola düşen toprak ve taş parçaları mevcut. Belde, halkı şikayetçi, yetkililerin bir an önce tedbir almasını istiyor.

Havadis