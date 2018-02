BU YOLDA HUKUK YOK!

Girne- Değirmenlik dağyolu güzergahında “hukuksuzluk” hakim. İş sahipleri “kanunları” takmıyor. Plakasız ağır vasıta araçları, ehliyetsiz sürücüler, yola çıkış izni olmayan araçlar, yolda cirit atıyor. Hukuksuzluk, kaza olmayınca ortaya çıkmıyor

Özel bir şirkete ait vinçli kamyonun Şubat ayında gümrüklendiği ancak ne yola çıkma ne de yük taşıma izni denilen A izni var. Diğer kamyonun ise A izni olmadığı ve uzun zamandır arızalı olduğu, ilk kez yola çıkarıldığı kaydedildi. Kazaya karışan her iki kamyonunun da aslında trafikte olmaması gerekirdi.

10 GÜN BOYUNCA HER GÜN DENETİM

